Colón en alerta: asesinan a otro adolescente en menos de una semana

La violencia volvió a golpear a la provincia de Colón. Un adolescente de apenas 14 años murió la noche del viernes tras un ataque armado registrado en la comunidad de Altos de Los Portales de San Judas, en el corregimiento de Cativá.

El menor se encontraba dentro de una residencia donde realizaban cortes de cabello cuando varios hombres armados irrumpieron y abrieron fuego sin mediar palabras.

De acuerdo con reportes preliminares, en el hecho también resultaron heridas otras cuatro personas, entre ellas tres menores de edad y un adulto, quienes fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

El adolescente fue llevado de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Tras la balacera, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área mientras agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

El homicidio ha generado alarma entre residentes colonenses, especialmente porque se trata del segundo menor asesinado a tiros en menos de una semana en esa provincia.

Días antes, otro estudiante de 15 años fue ultimado en Nueva Providencia, también en Colón, en un hecho violento que mantiene preocupadas a las autoridades y a la población.

La ola de violencia que afecta a sectores de Colón ha reavivado el debate sobre la seguridad y la creciente participación de menores en escenarios marcados por la criminalidad y las disputas armadas.

Mientras continúan las investigaciones, familiares y vecinos exigen justicia y mayor presencia policial en las comunidades más afectadas.