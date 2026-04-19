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Tiroteo en Luisiana deja ocho menores muertos y el sospechoso abatido por la policía

La persecución del sospechoso se extendió por varias horas hasta que agentes lograron interceptarlo.
La persecución del sospechoso se extendió por varias horas hasta que agentes lograron interceptarlo. Resist Wire
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/04/2026 12:14
Las víctimas, todas menores de edad entre 1 y 14 años, fueron alcanzadas por los disparos en medio de un conflicto familiar que terminó convirtiéndose en una masacre

La ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, amaneció este domingo con una tragedia que ha sacudido a la comunidad y reavivado el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

Un tiroteo ocurrido en horas de la madrugada dejó como saldo ocho menores fallecidos y dos personas heridas, en lo que las autoridades describen como un altercado doméstico que escaló de manera fatal.

El sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, fue abatido por la policía tras darse a la fuga.

De acuerdo con el jefe de policía Wayne Smith, el incidente se desarrolló en al menos tres ubicaciones distintas, lo que ha complicado el levantamiento de evidencias y la reconstrucción de los hechos.

Las víctimas, todas menores de edad entre 1 y 14 años, fueron alcanzadas por los disparos en medio de un conflicto familiar que terminó convirtiéndose en una masacre.

Los dos heridos permanecen bajo atención médica, mientras equipos forenses trabajan en la identificación de las víctimas y en la recopilación de pruebas.

La persecución del sospechoso se extendió por varias horas hasta que agentes lograron interceptarlo. Según el reporte oficial, el hombre abrió fuego contra los uniformados, quienes respondieron y lo abatieron en el lugar.

“Estamos ante una escena amplia y compleja, con múltiples puntos de investigación y un dolor que se extiende por toda la comunidad”, declaró Smith en conferencia de prensa.

El caso ha generado una fuerte conmoción en Shreveport, donde vecinos y familiares de las víctimas se congregaron en las inmediaciones de las viviendas afectadas.

La alcaldía anunció que se habilitarán espacios de apoyo psicológico para los sobrevivientes y allegados, mientras organizaciones comunitarias han comenzado a organizar vigilias en memoria de los menores fallecidos.

Aunque la investigación se encuentra en curso, las autoridades han adelantado que el tiroteo se originó en un conflicto doméstico, sin descartar la existencia de antecedentes de violencia intrafamiliar.

La magnitud del hecho, sin embargo, ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión nacional sobre el acceso a las armas de fuego y la necesidad de reforzar mecanismos de prevención en casos de violencia doméstica.

El gobernador de Luisiana expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario para esclarecer lo ocurrido.

“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a ocho niños en un solo acto de violencia. Es un día oscuro para nuestro estado”, señaló en un comunicado.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los niños y grupos que abogan por un mayor control de armas han reaccionado con indignación, subrayando que la tragedia refleja un patrón recurrente en el país.

“Cada vez que un menor muere por violencia armada, es un recordatorio de que las políticas actuales no están protegiendo a los más vulnerables”, dijo un portavoz de la ONG Everytown for Gun Safety.

La comunidad de Shreveport enfrenta ahora el difícil proceso de duelo y reconstrucción tras un hecho que ha marcado profundamente a la ciudad. Las autoridades han prometido transparencia en la investigación y aseguran que se darán a conocer más detalles en las próximas horas.

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