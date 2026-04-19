Tiroteo en Luisiana deja ocho menores muertos y el sospechoso abatido por la policía

La ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, amaneció este domingo con una tragedia que ha sacudido a la comunidad y reavivado el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos. Un tiroteo ocurrido en horas de la madrugada dejó como saldo ocho menores fallecidos y dos personas heridas, en lo que las autoridades describen como un altercado doméstico que escaló de manera fatal. El sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, fue abatido por la policía tras darse a la fuga.

De acuerdo con el jefe de policía Wayne Smith, el incidente se desarrolló en al menos tres ubicaciones distintas, lo que ha complicado el levantamiento de evidencias y la reconstrucción de los hechos. Las víctimas, todas menores de edad entre 1 y 14 años, fueron alcanzadas por los disparos en medio de un conflicto familiar que terminó convirtiéndose en una masacre. Los dos heridos permanecen bajo atención médica, mientras equipos forenses trabajan en la identificación de las víctimas y en la recopilación de pruebas. La persecución del sospechoso se extendió por varias horas hasta que agentes lograron interceptarlo. Según el reporte oficial, el hombre abrió fuego contra los uniformados, quienes respondieron y lo abatieron en el lugar. “Estamos ante una escena amplia y compleja, con múltiples puntos de investigación y un dolor que se extiende por toda la comunidad”, declaró Smith en conferencia de prensa. El caso ha generado una fuerte conmoción en Shreveport, donde vecinos y familiares de las víctimas se congregaron en las inmediaciones de las viviendas afectadas. La alcaldía anunció que se habilitarán espacios de apoyo psicológico para los sobrevivientes y allegados, mientras organizaciones comunitarias han comenzado a organizar vigilias en memoria de los menores fallecidos.