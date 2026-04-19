Congestionamiento vehicular en Panamá Oeste por el Gran Fondo Océano a Océano

El tránsito en Panamá Oeste se vio seriamente afectado este domingo 19 de abril debido a la realización del Gran Fondo Océano a Océano 2026, una de las competencias ciclísticas más importantes del continente, que congrega a más de 5,000 participantes entre atletas nacionales e internacionales.

Desde horas de la mañana, conductores reportaron tráfico denso en la autopista Arraiján–La Chorrera, particularmente en el tramo que conecta Bique con Vacamonte en dirección hacia la vía Centenario, una de las principales rutas de acceso a la ciudad de Panamá.

La situación se produce en medio de los cierres viales programados por las autoridades para garantizar la seguridad de los ciclistas que recorren aproximadamente 125 kilómetros desde el Atlántico hasta el Pacífico, en una ruta que atraviesa puntos clave del país.

Entre las principales afectaciones se encuentran los cierres temporales en la autopista Madden-Colón, vigentes desde las 5:00 a.m. hasta el mediodía, específicamente en el tramo comprendido desde el kilómetro 59 en Cuatro Altos, en sentido Colón-Panamá, así como el acceso desde el intercambiador de Sabanitas hacia la capital.

Estas restricciones han generado un efecto en cadena en otras vías, aumentando la carga vehicular en rutas alternas y en los accesos hacia la ciudad, especialmente en Panamá Oeste.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar la vía Transístmica como ruta alterna y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar mayores contratiempos.

Sin embargo, a medida que avanzó la jornada, el tráfico se mantenía pesado en varios puntos, reflejando el impacto del evento en la movilidad.

El Gran Fondo Océano a Océano no solo representa un reto deportivo, sino también un impulso para el posicionamiento de Panamá como sede de eventos internacionales de alto nivel, atrayendo a miles de participantes y visitantes.

No obstante, el desarrollo de este tipo de actividades también pone en evidencia los desafíos logísticos y de movilidad que enfrenta el país, especialmente en zonas con alta dependencia de pocas vías de acceso, como Panamá Oeste.

Se espera que el tráfico comience a normalizarse progresivamente en horas de la tarde, una vez finalice el evento y se reabran completamente las vías afectadas.