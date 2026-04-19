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Fuerte respaldo político entre Milei y Netanyahu tras su reciente encuentro

Argentina e Israel avanzan en cooperación bilateral con nuevos acuerdos
Argentina e Israel avanzan en cooperación bilateral con nuevos acuerdos @JMilei
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/04/2026 13:34
La visita de Milei se desarrolla en un escenario global complejo, marcado por los conflictos en la región

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este domingo en Jerusalén con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de una visita oficial marcada por acuerdos estratégicos y gestos políticos de fuerte respaldo bilateral.

A su llegada, Milei visitó el emblemático Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, antes de sostener el encuentro con Netanyahu, a quien ha respaldado abiertamente en diversos escenarios internacionales.

Durante la reunión, ambos líderes anunciaron la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que será operada por la aerolínea El Al Israel Airlines.

Según detalló Milei, los vuelos comenzarían a operar entre noviembre y diciembre de 2026, con el objetivo de fortalecer el turismo, el comercio y los vínculos entre ambas naciones.

Además, las delegaciones firmaron acuerdos en materia de aviación, seguridad y tecnología, destacando un memorándum de entendimiento enfocado en el desarrollo conjunto de inteligencia artificial. “Israel y Argentina estarán más cerca que nunca”, afirmó el mandatario argentino durante una conferencia conjunta.

En el plano político, ambos gobiernos también anunciaron los llamados “Acuerdos de Isaac”, orientados a profundizar la cooperación bilateral en distintas áreas estratégicas.

Milei reiteró su respaldo a Israel, en línea con declaraciones previas en las que ha expresado una postura firme frente a Irán, al que ha calificado como un enemigo de Argentina.

Milei participará en actos por Yom Haatzmaut durante su visita a Israel

La visita de Milei se desarrolla en un escenario global complejo, marcado por los conflictos en la región. El mandatario argentino permanecerá en Israel hasta el miércoles, con una agenda que incluye reuniones con autoridades y actividades simbólicas, como su participación en una ceremonia en el Monte Herzl durante el Yom Haatzmaut.

El viaje también refuerza el alineamiento político entre ambos gobiernos y podría reactivar el debate sobre el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida anunciada previamente pero aún no concretada.

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