Fuerte respaldo político entre Milei y Netanyahu tras su reciente encuentro

El presidente de Argentina, <b><a href="/tag/-/meta/javier-milei">Javier Milei</a></b>, se reunió este domingo en Jerusalén con el primer ministro de Israel, <b><a href="/tag/-/meta/benjamin-netanyahu">Benjamin Netanyahu</a></b>, en el marco de una visita oficial marcada por acuerdos estratégicos y gestos políticos de fuerte respaldo bilateral.A su llegada, Milei visitó el emblemático Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, antes de sostener el encuentro con Netanyahu, a quien ha respaldado abiertamente en diversos escenarios internacionales.