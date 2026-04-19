Elecciones legislativas en Bulgaria 2026: Rumen Radev gana, pero deberá negociar alianzas

Los resultados muestran a Bulgaria Progresista en primer lugar, seguido por GERB–SDS, la formación conservadora de Boyko Borisov, con alrededor del 16%, y por la coalición liberal proeuropea PP–DB, debilitada tras varios intentos fallidos de formar gobierno. Con 240 escaños en disputa y 121 necesarios para alcanzar mayoría absoluta, Radev se enfrenta al reto de negociar alianzas, posiblemente con el Partido Socialista Búlgaro, con el que comparte posiciones prorrusas.El perfil de Rumen Radev explica parte de su atractivo electoral. Exgeneral de la Fuerza Aérea y presidente de Bulgaria entre 2017 y enero de 2026, Radev fundó Bulgaria Progresista tras dimitir como jefe de Estado. Su imagen de líder fuerte, su estilo directo y su discurso euroescéptico le han permitido conectar con un electorado desencantado. Defensor de una política exterior más autónoma y crítico de las sanciones contra Moscú, Radev representa un giro hacia posiciones prorrusas que podrían tensar las relaciones con Bruselas y con los socios occidentales.La victoria de Radev abre un escenario de incertidumbre. Por un lado, refleja la demanda ciudadana de estabilidad y de un cambio frente a la crisis política. Por otro, plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará Bulgaria en su relación con la Unión Europea y en su política interna. Lo cierto es que, tras años de elecciones repetidas y gobiernos fallidos, el país enfrenta el desafío de construir una mayoría parlamentaria capaz de garantizar gobernabilidad y responder a las urgencias sociales y económicas de su población.