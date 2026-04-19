Elecciones legislativas en Bulgaria 2026: Rumen Radev gana, pero deberá negociar alianzas

Las elecciones legislativas celebradas en Bulgaria el 19 de abril de 2026 marcaron un nuevo capítulo en la prolongada crisis política del país. Con cerca del 39% de los votos, el bloque Bulgaria Progresista, liderado por el expresidente Rumen Radev, se consolidó como la principal fuerza política, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

Este resultado obliga a negociaciones para formar gobierno, en un escenario donde la fragmentación y la desconfianza hacia los partidos tradicionales siguen siendo protagonistas.

La contienda electoral se desarrolló en un clima de hartazgo ciudadano. Bulgaria ha celebrado ocho elecciones en apenas cinco años, reflejo de una inestabilidad institucional que ha debilitado la gobernabilidad y la confianza en las élites políticas.

Desde 2021, el país ha tenido siete primeros ministros distintos, lo que ha alimentado la percepción de crisis permanente. En este contexto, Radev capitalizó el descontento con un discurso anticorrupción y nacionalista, apelando a un electorado cansado de promesas incumplidas y preocupado por la inflación y el costo de vida en el país más pobre de la Unión Europea.