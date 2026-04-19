Allanan residencia del sindicalista laboral Marco Andrade: ¿qué ocurrió?

La vivienda de Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), fue objeto de un allanamiento, en un procedimiento que ha generado reacciones dentro del movimiento obrero y en el debate público.

El propio dirigente dio a conocer la situación a través de un video difundido por el periodista Álvaro Alvarado en sus redes sociales, en el que relató lo ocurrido en tiempo real.

“En estos momentos están allanando mi casa”, expresó Andrade al inicio del mensaje.

Durante su intervención, el dirigente sindical vinculó la diligencia con una supuesta acción de represalia política. “Consideramos que es una persecución de parte del gobierno que quiere seguir acallando al movimiento sindical”, afirmó.

Andrade sostuvo que el operativo se enmarca en un contexto más amplio de confrontación entre el Ejecutivo y organizaciones laborales, especialmente aquellas que han manifestado su rechazo a distintas políticas públicas.

“Al dirigente contestatario del gobierno... que nos oponemos a una serie de políticas en contra del pueblo y en contra de los trabajadores”, añadió.

El líder sindical enumeró varios temas que, según dijo, forman parte de las luchas que mantiene el movimiento obrero, entre ellos el rechazo a proyectos mineros, el alto costo de la vida y lo que considera restricciones a la libertad sindical.

“En contra de la minería, en contra del alto costo de la vida... en contra de toda la persecución que hay contra la libertad sindical”, señaló.

Asimismo, hizo referencia a la situación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), al denunciar acciones que, a su juicio, afectan a sus integrantes.

“En contra de lo que se está haciendo con el Suntracs, de las detenciones de los compañeros... del intento de disolución del sindicato”, manifestó.

En su declaración, Andrade también afirmó que los dirigentes sindicales enfrentan un escenario adverso, pero aseguró que continuarán con sus acciones.

“Todo eso lo tenemos que estar viviendo los dirigentes sindicales y vamos a seguir enfrentando, nada nos va a detener”, dijo.

El dirigente fue más allá al cuestionar directamente al gobierno, al que calificó de actuar de manera arbitraria.

“Vamos a seguir enfrentando la política injusta del gobierno, la política arbitraria del gobierno”, expresó.

En el cierre de su mensaje, utilizó términos más duros para describir la situación del país. “Vamos a seguir enfrentando la dictadura que hoy tenemos que estar sufriendo los panameños”, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el allanamiento ni sobre las declaraciones del dirigente sindical.

El hecho se produce en un contexto de tensiones entre sectores sindicales y el gobierno, marcado por protestas, denuncias de persecución y debates sobre políticas económicas, laborales y sociales en Panamá.