Irán condiciona diálogo con Estados Unidos: no negociará mientras persista el bloqueo naval

La frágil relación entre Irán y Estados Unidos entró en una nueva fase de tensión este domingo 19 de abril, luego de que Teherán condicionara su participación en futuras negociaciones al levantamiento del bloqueo naval impuesto por Washington.

Según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Irán no enviará ninguna delegación a Pakistán mientras continúe el cerco marítimo sobre sus puertos, una medida que considera “ilegal” y “delictiva”.

La decisión representa un giro significativo en el proceso diplomático y contradice directamente el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había confirmado el viaje de sus enviados a Islamabad para retomar el diálogo.

La postura iraní llega en un momento particularmente delicado, a solo días de que expire la tregua de dos semanas entre ambos países, lo que aumenta la incertidumbre sobre un posible agravamiento del conflicto.

De acuerdo con Tasnim, “no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo”, aunque el intercambio indirecto de mensajes entre ambas partes se ha mantenido a través de mediación paquistaní desde la primera ronda celebrada el 11 y 12 de abril en Islamabad, la cual concluyó sin acuerdos.

Teherán atribuyó ese fracaso a lo que calificó como “exigencias y ambiciones” de Estados Unidos.

Desde Washington se mantiene una postura de presión

El mandatario estadounidense reiteró su intención de avanzar en las conversaciones e incluso confirmó el envío de una delegación de alto nivel a Pakistán, integrada por figuras clave de su administración.

Sin embargo, el anuncio estuvo marcado por contradicciones, luego de que inicialmente se descartara la participación de uno de los funcionarios por motivos de seguridad.

La retórica también ha escalado. Trump advirtió que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, su país podría atacar infraestructura crítica iraní, incluyendo centrales eléctricas y puentes, en un mensaje que eleva el tono del enfrentamiento.

En paralelo, la situación en el frente marítimo se ha deteriorado rápidamente.

Irán reimpuso controles estrictos en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de buques apenas un día después de haber anunciado su reapertura.

Durante las últimas horas, fuerzas iraníes obligaron a retroceder a varios petroleros y embarcaciones comerciales de distintas banderas, mientras que también se reportaron disparos contra un buque y amenazas a otras naves que transitaban la zona.

Pakistán intenta sostener su papel como mediador

El canciller de ese país ha reiterado los esfuerzos para “tender puentes” entre ambas naciones, mientras se despliega un amplio operativo de seguridad en Islamabad ante la posible llegada de delegaciones.

No obstante, con posiciones cada vez más rígidas —Irán condicionando el diálogo y Estados Unidos manteniendo la presión— la posibilidad de retomar las conversaciones sigue siendo incierta.

Lo que inicialmente se planteó como una oportunidad para reducir tensiones ahora enfrenta el riesgo de colapsar, con consecuencias que podrían trascender la región y afectar la estabilidad global.