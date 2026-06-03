SMV multa con $1 millón a National Advisors tras investigación

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sancionó a National Advisors Corporation con una multa de $1 millón, tras concluir que la casa de valores incurrió en infracciones catalogadas como muy graves dentro del mercado bursátil panameño.

La sanción quedó plasmada en la Resolución SMV-4477-2024, emitida el 23 de diciembre de 2024 y publicada este 3 de junio de 2026 en la Gaceta Oficial.

El Además, la expediente revela que la investigación se remonta a octubre de 2022, cuando la SMV abrió formalmente un procedimiento sancionador contra la entidad. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año ordenaron una investigación adicional relacionada con la firma y con Eduardo Jaramillo.

De acuerdo con la resolución, la SMV detectó problemas vinculados con la administración de fondos, concentración de riesgos, manejo de cuentas, controles internos y suministro de información al regulador.

Uno de los elementos destacados por la autoridad fue la duración de las conductas investigadas. La resolución sostiene que algunas irregularidades se mantuvieron durante más de 12 meses y que la entidad remitió información considerada falsa o engañosa, además de omitir datos relevantes para la supervisión regulatoria.

Además, la SMV también señaló que la empresa mantenía dificultades operativas relacionadas con custodios internacionales y que se registraron situaciones que afectaban la ejecución de transferencias de fondos.

Al momento de determinar la sanción, la SMV tomó en cuenta la gravedad de los hechos, el potencial daño al mercado y a los inversionistas, la duración de la conducta y la reincidencia.

La resolución subraya que National Advisors Corporation ya había sido sancionada anteriormente por incumplimientos regulatorios relacionados con actividades no autorizadas para una casa de valores, manejo de cuentas de inversión, registro de operaciones y coeficientes de liquidez.

Otro aspecto relevante que contiene la Gaceta Oficial 30538 B es que la entidad se encontraba en proceso de liquidación forzosa cuando la SMV evaluó su capacidad de pago. A pesar de ello, la autoridad concluyó que correspondía imponer la sanción máxima contemplada para este tipo de infracciones.

El documento ordena realizar las gestiones necesarias para hacer efectivo el cobro de la multa y dispone la publicación de la resolución una vez ejecutoriada.

La decisión también estableció que las partes podían interponer recursos de reconsideración o apelación dentro de un plazo de cinco días hábiles posteriores a la notificación.