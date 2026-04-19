Las 5 claves de Panamá y el mundo | 19 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo se presenta activa este domingo 19 de abril, con temas clave en el ámbito nacional e internacional.

-El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá anunció que a partir del lunes 20 estará habilitada la plataforma de registro del CEPANIM para los beneficiarios, como parte de las medidas de apoyo económico.

-El Decreto Ejecutivo N.° 10 del 16 de abril de 2026, que regula el servicio de transporte selectivo de lujo mediante plataformas digitales, continúa generando debate entre sectores políticos, gremiales y empresariales, reflejando posiciones divididas sobre su impacto en la movilidad y la economía.

-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa expresó su preocupación por la normativa, al advertir posibles afectaciones a la libre empresa, la innovación y las oportunidades económicas vinculadas a este tipo de servicios.

-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró que su país está preparado para defenderse ante cualquier agresión, aunque subrayó la importancia del diálogo con Estados Unidos para evitar un aumento de tensiones.

-En Madrid, la Puerta del Sol fue escenario de una multitudinaria concentración de venezolanos y españoles en respaldo a la opositora María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia.