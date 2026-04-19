Las 5 claves de Panamá y el mundo | 19 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo se presenta activa este domingo 19 de abril, con temas clave en el ámbito nacional e internacional.<b>-El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá anunció que a partir del lunes 20 estará habilitada la plataforma de registro del CEPANIM </b>para los beneficiarios, como parte de las medidas de apoyo económico.<b>-El Decreto Ejecutivo N.° 10 del 16 de abril de 2026, que regula el servicio de transporte selectivo de lujo</b> mediante plataformas digitales, continúa generando debate entre sectores políticos, gremiales y empresariales, reflejando posiciones divididas sobre su impacto en la movilidad y la economía.<b>-La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa expresó su preocupación por la normativa,</b> al advertir posibles afectaciones a la libre empresa, la innovación y las oportunidades económicas vinculadas a este tipo de servicios.<b>-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,</b> reiteró que su país está preparado para defenderse ante cualquier agresión, aunque subrayó la importancia del diálogo con Estados Unidos para evitar un aumento de tensiones.<b>-En Madrid, la Puerta del Sol fue escenario de una multitudinaria concentración de venezolanos </b>y españoles en respaldo a la opositora María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia.