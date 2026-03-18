Las 7 claves de Panamá y el mundo | 18 de marzo

La agenda informativa de este miércoles 18 de marzo está marcada por una serie de hechos relevantes tanto en Panamá como a nivel internacional, abarcando temas económicos, sociales, políticos y deportivos.<b>-El Consejo de Gabinete aprobó la asignación de 18.8 millones de dólares al Fondo Tarifario de Occidente (FTO),</b> con el objetivo de mantener la estabilidad en la tarifa eléctrica en la provincia de Bocas del Toro.<b>-Un incendio registrado en la comunidad de Ailigandí, en la comarca de Guna Yala,</b> dejó al menos 29 personas afectadas, pertenecientes a tres familias, tras el consumo de varias viviendas.<b>-El Ministerio de Economía y Finanzas </b>anunció las fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional correspondientes al mes de mayo, como parte de la reorganización del sistema.<b>-Durante el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, la diputada Ariana Marisin Coba informó sobre un anteproyecto de ley que propone la prisión perpetua para crímenes atroces,</b> en medio de la indignación generada por el caso de una bebé de 9 meses que permanece en estado crítico.<b>-En el deporte fue protagonista con la victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol,</b> logrando su primer título en este torneo.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, </b>generó controversia al referirse nuevamente a Venezuela como un posible 'estado 51'.<b>-La tensión en Medio Oriente se intensificó tras declaraciones del ministro de Defensa de Israel</b>, Israel Katz, quien aseguró que fuerzas israelíes abatieron a un alto jefe de inteligencia iraní durante un operativo nocturno.