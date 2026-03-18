Las 7 claves de Panamá y el mundo | 18 de marzo

La agenda informativa de este miércoles 18 de marzo está marcada por una serie de hechos relevantes tanto en Panamá como a nivel internacional, abarcando temas económicos, sociales, políticos y deportivos.

-El Consejo de Gabinete aprobó la asignación de 18.8 millones de dólares al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), con el objetivo de mantener la estabilidad en la tarifa eléctrica en la provincia de Bocas del Toro.

-Un incendio registrado en la comunidad de Ailigandí, en la comarca de Guna Yala, dejó al menos 29 personas afectadas, pertenecientes a tres familias, tras el consumo de varias viviendas.

-El Ministerio de Economía y Finanzas anunció las fechas de los sorteos de la Lotería Fiscal Regional correspondientes al mes de mayo, como parte de la reorganización del sistema.

-Durante el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá, la diputada Ariana Marisin Coba informó sobre un anteproyecto de ley que propone la prisión perpetua para crímenes atroces, en medio de la indignación generada por el caso de una bebé de 9 meses que permanece en estado crítico.

-En el deporte fue protagonista con la victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, logrando su primer título en este torneo.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia al referirse nuevamente a Venezuela como un posible “estado 51”.

-La tensión en Medio Oriente se intensificó tras declaraciones del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien aseguró que fuerzas israelíes abatieron a un alto jefe de inteligencia iraní durante un operativo nocturno.