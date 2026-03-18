Gabinete aprueba $18.8 millones para estabilizar tarifa eléctrica en Bocas del Toro

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 19-26, mediante la cual se asignan 18.8 millones de dólares como aporte del Estado panameño al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), con el objetivo de garantizar la estabilidad de la tarifa eléctrica en la provincia de Bocas del Toro.

La medida, según el Gabinete, beneficiaría a unas 183 mil personas residentes en zonas, como Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, quienes mantendrán tarifas eléctricas estables pese a los costos reales del servicio.

Ese fondo permite compensar la diferencia entre el subsidio aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (Edechi) a sus clientes y la tarifa real correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025.

Asimismo, la resolución autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a gestionar la transferencia total o parcial de estos recursos a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa), entidad que actúa como fiduciaria del Fondo Tarifario de Occidente.

El desembolso se sustenta en disposiciones adoptadas desde 2015, cuando el Estado, a través del MEF, suscribió el contrato de fideicomiso que da vida a este mecanismo de compensación tarifaria.

De acuerdo con dicho contrato, los usuarios de estas regiones continuarán pagando las tarifas actuales mientras se realizan mejoras en la calidad del suministro eléctrico. La diferencia con el costo real aprobado será asumida por el Estado.

El Fondo Tarifario de Occidente tiene como finalidad estabilizar los precios de la energía para los clientes de Edechi, mediante la transferencia directa de recursos que son aplicados en beneficio de los consumidores finales.