María Corina Machado en Panamá, ‘la escala de vuelta al país que amamos’

Miranda tiene 8 años y es panameña. Está trepada en los hombros de su papá sonriendo arropada con la bandera venezolana. La nombraron en honor a un estado de un país que nunca ha conocido. Ahora, está en la Avenida Cuba de la Ciudad de Panamá, escuchando “Todo quedó quedó” de Guaco mientras una multitud espera la llegada de María Corina Machado.

La líder opositora venezolana visita Panamá como parte de una gira regional, llamándola “la escala de vuelta a construir el país que amamos”. Panamá custodia las actas de los últimos comicios electorales en Venezuela, dando fe de la victoria del candidato Edmundo González que Panamá reconoce como presidente electo de Venezuela.

Sin embargo, el movimiento opositor venezolano que reconoce a González como presidente electo ahora hace un llamado a nuevas elecciones. Durante una conferencia de prensa en Panamá, María Corina confirmó que esta vez ella será candidata.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros. Por supuesto. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”, contestó a una pregunta de La Estrella de Panamá.

Las elecciones son el paso final de una estrategia anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio luego de la captura del presidente del regimen venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta un proceso legal en el país norteamericano.

“Fase 1 la estabilización, fase 2 la recuperación y la fase 3 la transición con elecciones”, explicó María Corina. “Evaluamos esto con serenidad y hoy entendemos que para favorecer, para acompañar y facilitar este plan, es necesario que este proceso culmine como fase en un proceso electoral presidencial”.

El objetivo, de acuerdo a la política ganadora del Premio Nobel de la Paz, es realizar unas elecciones “impecables”, con la participación de millones de venezolanos que no pudieron participar en el último torneo electoral.

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 7.8 millones de venezolanos viven fuera de su país natal, la mayoría de ellos en Colombia, Perú y Estados Unidos. En Panamá, representan alrededor de 38% de la migrantes que entran al país y oficialmente se estima que hay más de 77 mil viviendo en el país.

Los padres de Miranda tienen 12 años de vivir en Panamá. “Llegamos por la cercanía, y porque Panamá tenía mucho de Venezuela. Su gente, la cultura, el estar cerca de la familia”, cuenta su mamá vistiendo la camiseta vinotinto de la selección de fútbol venezolana. “Nos vinimos porque ya era una situación insostenible, todo lo que tú te puedas imaginar a nivel de inseguridad nos ocurrió y mi esposo y yo queríamos un futuro. Lastimosamente en Venezuela no lo veíamos posible y tuvimos que emigrar y sembrar raíces y hacer familia acá”, comparte mientras se seca las lágrimas.

Como la familia de Miranda hay muchas que salieron a mostrar su apoyo, ayer, a María Corina en Panamá. Algunos tienen más de 13 años de estar en el istmo, la mayoría no planea migrar de regreso a Venezuela, pero todos sueñan con que su tierra natal sea libre, que no haya persecución, que sus hijos puedan conocer a sus abuelos, visitar las playas y los parques nacionales que ellos crecieron amando sin miedo a ser perseguidos.

María Corina llega al encuentro con la diáspora con un aire entre estrella de rock y figura de devoción. Camiseta blanca, cabello recogido en cola, y muchos rosarios colgados en el cuello, María Corina arenga al público que vitorea con ella: “¡A la venezolana!”. Jóvenes se acercan llorando a decirle lo mucho que la quieren y que sueñan con ir a Venezuela. Seguidores estiran los brazos para poder siquiera tocar su piel.

Pero María Corina Machado no es un mesías. Ha puesto su fe y confianza en el gobierno de Estados Unidos, entregándole su premio Nobel al presidente estadounidense Donald Trump. El discurso estadounidense se ha enfocado en la economía venezolana, pero poco en el restablecimiento de la democracia. Trump incluso ha compartido su deseo de que Venezuela se convierta en un estado más de su país.

La prueba de fuego serán las próximas elecciones en Venezuela, para las que aún no hay fecha. Una victoria electoral con comicios transparentes abriría la puerta a una Venezuela más allá de los planes estadounidenses. “La cuarta fase, esa es la nuestra, es la reconstrucción de nuestro país”, declaró, con firmeza, María Corina.

Para ello se necesita una oposición unida. En Panamá, junto a María Corina se presentaron líderes opositores como Antonio Ledezma, Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, Biago Pirelli, César Pérez Vivas, Leopoldo López, entre otros. En común tienen haber sufrido la persecución del régimen de Nicolás Maduro, siendo acusados y detenidos.

“Aquí no hemos venido a hablar de cuotas de poder, aquí no hemos venido a ver cómo nos repartimos cuotas en este territorio, cómo me arreglo yo, cómo se arregla aquel. Aquí el objetivo fundamental es que Venezuela vuelva a ser libre, que recuperemos la democracia, que haya plena libertad, que liberen a todos los presos políticos”, detalló Ledezma, quien fue alcalde de Caracas.

”Lo concreto que tenemos que hacer es nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo árbitro electoral que fije un cronograma electoral que garantice que las condiciones mínimas para que un proceso se pueda dar”, comentó por su parte López. “Eso nos ha permitido alinearnos estratégicamente, nos ha permitido renovar votos de confianza entre todos y cada uno de nosotros, nos ha permitido ampliar una alianza que ya es de 90% de los venezolanos, pero que también tiene distintos sectores y distintas voces, que todos podemos venir de lugares distintos, pero todos estamos orientados al mismo destino, que es terminar de salir del régimen, que sigue allí porque salió Maduro pero sigue el régimen, y lograr el tránsito hacia la libertad y la democracia”.

No hay fecha confirmada para el regreso de María Corina Machado a Venezuela, aunque la líder opositora asegura que será “pronto” y durante el 2026. Desde el exterior continúa compartiendo un mensaje claro: “Tenemos un propósito, liberar Venezuela”.