Rámiro González: el diseñador panameño que convirtió el folclore de Ocú en moda con mensaje social

Para González, su trabajo tiene una misión clara: descentralizar la moda panameña. Desde su visión, el talento del interior no debe limitarse a ser espectador de lo que ocurre en la capital.'El mensaje es llevar el talento interiorano, fotógrafos, maquillistas y modelos, para que sean conocidos. La moda está centralizada y nosotros apostamos por la descentralización', sostiene.Su estilo, dice, es folclórico, moderno y profundamente artístico. Muchas de sus piezas incorporan pintura manual, detalles artesanales y referencias a la idiosincrasia azuerense, especialmente la ocueña.'Se están llevando obras de arte literalmente a una pieza de moda', afirma.