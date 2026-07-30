Sector turístico espera que nueva ley de incentivos impulse inversiones y empleo

Representantes del sector turístico y autoridades económicas coincidieron en la necesidad de aprobar una nueva ley de incentivos turísticos que permita atraer inversiones, diversificar la oferta y generar empleos en el país.La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Nadyi Duque, destacó que la normativa es clave para dinamizar la economía nacional. <i><b>'Es importante la ley de incentivos porque hay que darle las facilidades al inversionista para poder generar oportunidades de plaza de empleos, que es una de las cosas que más necesita el país',</b></i> afirmó.Duque subrayó que el Estado debe jugar un rol de facilitador para que las inversiones lleguen y se traduzcan en oportunidades laborales. <i><b>'Estamos analizándolo con el sector privado para que sea una oferta de incentivos lo más robusta y beneficiosa, no solo para las medianas y grandes empresas, sino también para todo tipo de empresarios, porque todos generamos oportunidades y desarrollo para este país'</b></i>, añadió.