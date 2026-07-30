Sector turístico espera que nueva ley de incentivos impulse inversiones y empleo

Representantes del sector turístico y autoridades económicas coincidieron en la necesidad de aprobar una nueva ley de incentivos turísticos que permita atraer inversiones, diversificar la oferta y generar empleos en el país. La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Nadyi Duque, destacó que la normativa es clave para dinamizar la economía nacional. “Es importante la ley de incentivos porque hay que darle las facilidades al inversionista para poder generar oportunidades de plaza de empleos, que es una de las cosas que más necesita el país”, afirmó. Duque subrayó que el Estado debe jugar un rol de facilitador para que las inversiones lleguen y se traduzcan en oportunidades laborales. “Estamos analizándolo con el sector privado para que sea una oferta de incentivos lo más robusta y beneficiosa, no solo para las medianas y grandes empresas, sino también para todo tipo de empresarios, porque todos generamos oportunidades y desarrollo para este país”, añadió.

Objetivos

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que el incentivo turístico busca que los empresarios, nacionales o extranjeros, inviertan en Panamá en lugar de llevar su capital a otros países. “Cuando nosotros salimos a competir internacionalmente no estamos compitiendo con turistas sino con inversionistas, porque ese inversionista se va al país vecino o viene a Panamá a construir un hotel, muelle o cualquier otro tipo de infraestructura”, señaló. De León recordó que la Ley 80, que venció el 31 de diciembre de 2025, se enfocaba principalmente en la construcción de hoteles, pero ahora se busca ampliar el alcance. “Desde octubre de 2025 nos sentamos con el MEF en una mesa técnica para crear incentivos tácticos y medibles, porque necesitamos evaluar el impacto de las exoneraciones en impuesto a la renta, impuesto al inmueble y la importación de materiales para proyectos turísticos”, explicó.

Propuesta