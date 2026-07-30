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Economía

Sector turístico espera que nueva ley de incentivos impulse inversiones y empleo

Ley 80, que venció el 31 de diciembre de 2025, se enfocaba principalmente en la construcción de hoteles, pero ahora se busca ampliar el alcance.
Ley 80, que venció el 31 de diciembre de 2025, se enfocaba principalmente en la construcción de hoteles, pero ahora se busca ampliar el alcance. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/07/2026 16:20
La nueva propuesta incluye no solo hoteles, sino también productos turísticos como marinas, muelles y atracciones innovadoras, entre ellas piscinas de olas, que generen un impacto adicional en la economía

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Representantes del sector turístico y autoridades económicas coincidieron en la necesidad de aprobar una nueva ley de incentivos turísticos que permita atraer inversiones, diversificar la oferta y generar empleos en el país.

La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Nadyi Duque, destacó que la normativa es clave para dinamizar la economía nacional.

“Es importante la ley de incentivos porque hay que darle las facilidades al inversionista para poder generar oportunidades de plaza de empleos, que es una de las cosas que más necesita el país”, afirmó.

Duque subrayó que el Estado debe jugar un rol de facilitador para que las inversiones lleguen y se traduzcan en oportunidades laborales.

“Estamos analizándolo con el sector privado para que sea una oferta de incentivos lo más robusta y beneficiosa, no solo para las medianas y grandes empresas, sino también para todo tipo de empresarios, porque todos generamos oportunidades y desarrollo para este país”, añadió.

Objetivos

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que el incentivo turístico busca que los empresarios, nacionales o extranjeros, inviertan en Panamá en lugar de llevar su capital a otros países.

“Cuando nosotros salimos a competir internacionalmente no estamos compitiendo con turistas sino con inversionistas, porque ese inversionista se va al país vecino o viene a Panamá a construir un hotel, muelle o cualquier otro tipo de infraestructura”, señaló.

De León recordó que la Ley 80, que venció el 31 de diciembre de 2025, se enfocaba principalmente en la construcción de hoteles, pero ahora se busca ampliar el alcance.

“Desde octubre de 2025 nos sentamos con el MEF en una mesa técnica para crear incentivos tácticos y medibles, porque necesitamos evaluar el impacto de las exoneraciones en impuesto a la renta, impuesto al inmueble y la importación de materiales para proyectos turísticos”, explicó.

Propuesta

La nueva propuesta incluye no solo hoteles, sino también productos turísticos como marinas, muelles y atracciones innovadoras, entre ellas piscinas de olas, que generen un impacto adicional en la economía.

Según De León, el proyecto está en revisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y se espera que el 4 de agosto sea presentado en Consejo de Gabinete, tras haber sido discutido con el Consejo Nacional de Turismo y representantes del sector privado.

La viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Eida Gabriela Sáiz, confirmó que la iniciativa se encuentra en su fase final de revisión.

“La ley está en su última revisión y la idea es activarlo en diferentes sectores para que tenga los incentivos correctos y que se puedan medir para generar más turismo”, indicó.

Sáiz agregó que el proyecto será presentado próximamente en Consejo de Gabinete, como parte del proceso para llevarlo a la Asamblea Nacional.

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