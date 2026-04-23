‘Hay que clasificarse en el campo’: Italia y FIFA hunden el plan de Trump para el Mundial

La iniciativa de Zampolli buscaría recomponer las relaciones diplomáticas entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tensadas recientemente por las críticas del mandatario estadounidense al Papa León XIV.

Por su parte, la selección de Irán aseguró su plaza de forma directa el pasado marzo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y pidió el traslado de sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense.

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo tiene libertad para designar a su sustituto.

Zampolli dijo al rotativo británico que planteó tanto a Trump como a Infantino la exclusión de Irán para dar entrada a Italia y subrayó que, como italiano de nacimiento, sería “un sueño” ver a la selección en un Mundial organizado por Estados Unidos.

Además de cuestionar la ética de la propuesta, el titular de Deportes se mostró convencido de que la medida, por parte de la FIFA, “no es posible”.

Abodi se refirió así a las gestiones de Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, quien sugirió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la exclusión de Irán en favor de la Azzurra, según reveló el Financial Times .

“No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo”, respondió el ministro a preguntas de los periodistas al margen de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó que una repesca de la selección italiana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 “no es oportuna” ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.

En esa misma línea, la embajada de Irán en Italia también reaccionó ante las palabras del presidente Trump.

“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”, señaló la legación diplomática en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Asimismo, la embajada calificó la propuesta como una muestra de la “bancarrota moral” de Estados Unidos, al considerar que “teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego”.

La reacción se produce tras las gestiones atribuidas a Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para proponer la exclusión de Irán del Mundial de Fútbol 2026..

Origen del conflicto

Un enviado especial de Trump, pidió a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el próximo Mundial, reveló el mencionado medio.

La iniciativa del enviado especial Paolo Zampolli fue planteada también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, según el rotativo británico, se enmarca en un intento de recomponer las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes ataques del mandatario al papa León XIV.

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos con cuatro títulos, tienen el historial necesario para justificar su inclusión”, dijo el enviado especial Paolo Zampolli el pasado miércoles 22 de abril.

Italia quedó fuera del Mundial tras perder en marzo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

Por su parte, Irán aseguró su clasificación para el torneo, aunque solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo durante una visita al centro de entrenamiento de la selección iraní en Turquía, el mes pasado, que todos los partidos se disputarían según lo previsto, al tiempo que ofreció ayuda al equipo en su preparación para el torneo.

El reglamento de la FIFA establece que, en caso de retirada de una selección clasificada, el organismo tiene libertad para designar a su sustituto.

En concreto, el artículo 6.7 del reglamento del torneo establece “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular sustituir dicha federación por otra”.

Esto podría permitir sustituir a Irán por una selección que no sea de la Confederación Asiática, pese a que la plaza corresponde a la AFC.

El próximo 30 de abril la FIFA reúne a sus 211 federaciones nacionales en el 76 Congreso ordinario del organismo en Vancouver, Canadá de la FIFA, en el que, en principio, no figura en el orden del día nada relativo a una posible sustitución de la selección iraní.

El Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio. Irán debería jugar su primer partido el 15 de junio, en Los Ángeles (California), contra Nueva Zelanda.