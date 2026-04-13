Mundial 2026: FIFA rechaza cambios de sede para la Selección de Irán

Restan exactamente 58 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sigue siendo una incógnita que ocurrirá con la selección de Irán si finalmente participará o no.

La nación iraní está en estos momentos sumergida en un conflicto político con Estados Unidos y desde entonces se han formulado varias opciones para que el equipo dispute el torneo. Sin embargo, todas las variantes han sido descartadas, la última por parte de la FIFA.

De acuerdo con el sitio Olé, la FIFA le habría negado formalmente la solicitud de Irán de mudar los partidos a México, esto para evitar un conflicto mayor con Estados Unidos, luego de que meses atrás el presidente Donaldo Trump no le haya garantizado la seguridad del equipo iraní en territorio estadounidense durante la justa mundialista.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad”, escribió el mandatario estadounidense en sus redes sociales”.

Tras estos acontecimientos, semanas atrás la presidenta de México, Claudia Sheinbaum mencionó en una conferencia de prensa que le daría la bienvenida al seleccionado iraní si finalmente logran convencer a la FIFA de cambiar de sede sus partidos. Al final, esta otra opción también fue descartada.

Este pedido por parte de Irán fue confirmada días atrás por el ministro de deportes, Ahmad Donyamali. “Nuestra solicitud a la FIFA para que los partidos de Irán se trasladen de Estados Unidos a México sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta. Si se acepta, la participación de Irán en el Mundial estará asegurada. Sin embargo, la FIFA aún no ha respondido”, dijo en su momento Donyamali.

Este cambio también representa un serio riesgo logístico para la FIFA, así como también para algunas de las demás selecciones, sobre todo los que comparten el grupo G con Irán, es decir Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Según constata el diario Marca, Sheinbaum habría confirmado este hecho de que un cambio de logística podría comprometer el torneo. “La FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, eso generaría una logística distinta”.

Por otra parte, desde Europa, diferentes medios empezaron a especular algunos escenarios en los que se podría resolver este conflicto. Se apuntaba a que podría haber un posible repechaje entre equipos asiáticos y europeos, incluyendo a Italia, pero esto quedó rápidamente descartado ya que es totalmente improbable este escenario. Sumado a esto, no hay ventanas FIFA para estos duelos hasta la disputa del Mundial 2026.

Cabe recordar que días atrás, durante el partido amistoso entre Costa Rica e Irán en Turquía, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estuvo presente en aquel encuentro y medió con los jugadores, entrenadores y directiva de la selección iraní para encontrar una solución que beneficie a todas las partes.

Más tarde se confirmó que la FIFA planea seguir con su escenario A, el cual es jugar todos los partidos con las selecciones clasificadas en sus correspondientes sedes como lo señaló el sorteo del pasado 5 de diciembre.

Irán deberá jugar en las ciudades de Los Ángeles y Seattle durante la justa mundialista.