Más de 2,500 agentes participan en operativo conjunto en La Joyita tras fuga de reclusos

Los estamentos de seguridad de Panamá desplegaron este sábado más de 2,500 agentes en una operación conjunta dentro del Centro Penitenciario La Joyita, como parte de una estrategia coordinada para reforzar el control tras la fuga de 195 reclusos este lunes de 1 de junio.

Esa fuga masiva dejó tres reclusos muertos y seis heridos. Además, se reportaron tres agentes de la Policía Nacional lesionados.

El Ministerio de Seguridad Pública reiteró que la acción incluye una requisa integral y labores de inspección en el centro penal, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Migración y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias.

La operación también cuenta con la coordinación del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario.

De acuerdo con la entidad, el despliegue reúne a más de 2,500 efectivos y personal de apoyo de las distintas instituciones involucradas, en una de las acciones conjuntas más amplias ejecutadas recientemente dentro de un centro penitenciario.

Además los agentes desarrollan labores de registro e inspección orientadas a fortalecer los mecanismos de control institucional, retirar objetos prohibidos y verificar las condiciones de seguridad dentro de La Joyita.

La coordinación entre los diferentes estamentos busca integrar recursos humanos, logísticos y operativos para mantener el orden y garantizar el control de las instalaciones penitenciarias.

La participación de los estamentos de seguridad forma parte de una estrategia de trabajo interinstitucional para atender los desafíos de seguridad dentro del sistema carcelario.

El Ministerio de Seguridad señaló que la operación forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios del país.

La entidad agregó que el despliegue tiene como objetivo preservar el control efectivo de las instalaciones y apoyar las acciones de supervisión desarrolladas por las autoridades penitenciarias.

Hasta este 5 de junio se tenían que localizar 29 de los 195 reclusos prófugos. Además, se resaltó que los reos se estaban entregando, pero no se reveló cuantos.

Por otro lado, también se habían presentado ante un juez de garantía un total de 134 reclusos. La Procuraduría General de la Nación resaltó que seguían los procesos judiciales.