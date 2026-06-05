El informe que revela las horas previas a la fuga de La Joyita

Paralelamente, el Ministerio Público abrió investigaciones por el delito de evasión y por los daños ocasionados dentro del centro penitenciario. La Procuraduría General de la Nación informó que decenas de personas vinculadas con la fuga fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales.Como parte de estos procesos, fiscales han desarrollado múltiples audiencias de control de garantías para legalizar aprehensiones, formular imputaciones y solicitar medidas cautelares. Varios privados de libertad han recibido condenas mediante acuerdos de pena por el delito de evasión, sanciones que se suman a las condenas que ya cumplían al momento de escapar.