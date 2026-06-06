Continúa búsqueda de ciudadano desaparecido en Macho de Monte con rescate acuático y en el bosque

Los organismos de emergencia continúan la tarde de este sábado 6 de junio con las labores de búsqueda y rescate de un ciudadano reportado como desaparecido en el sector de Macho de Monte, ubicado en Cuesta de Piedra, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

El operativo involucra a funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Dirección de Operaciones, Búsqueda y Rescate de los Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), la Policía Nacional y el Sistema de Atención Médica de Emergencias y Rescate, que mantienen acciones coordinadas en la zona.

Según el Cuerpo de Bomberos, los equipos especializados emplean técnicas de rescate acuático, rescate vertical y búsqueda en áreas de difícil acceso para ampliar el radio de rastreo dentro del cañón y los sectores aledaños.

Las labores se desarrollan en un terreno caracterizado por pendientes pronunciadas, corrientes de agua y condiciones climáticas variables, factores que han complicado las operaciones desde el inicio de la búsqueda.

Horas antes, el Cuerpo de Bomberos había informado que 47 rescatistas participaban en el operativo desplegado en Macho de Monte para localizar al ciudadano desaparecido.

Los equipos de emergencia continúan realizando recorridos, inspecciones y verificaciones en distintos puntos del área con el objetivo de obtener indicios que permitan ubicar a la persona reportada como desaparecida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del ciudadano ni las circunstancias relacionadas con su desaparición.

Los organismos participantes indicaron que las labores de búsqueda y rescate se mantendrán activas mientras continúan las evaluaciones y exploraciones en los sectores de difícil acceso del cañón Macho de Monte.