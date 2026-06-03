Caso Alexander Avendaño: videos, testimonios y versiones enfrentadas rodean la muerte del joven en Guatapé

Lo que comenzó como un paseo familiar para celebrar un cumpleaños terminó convirtiéndose en uno de los casos más comentados y polémicos de Colombia en las últimas semanas. La muerte de Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años oriundo del corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, ha generado una intensa investigación luego de que videos, testimonios de familiares y versiones de personas presentes en una embarcación turística pusieran en duda que se tratara simplemente de un accidente en el embalse El Peñol-Guatapé. Aunque las autoridades recuperaron el cuerpo del joven días después de su desaparición y las primeras informaciones apuntan al ahogamiento como causa de muerte, aún persisten interrogantes sobre lo ocurrido antes de que terminara en las aguas del embalse.

¿Qué se sabe sobre Alexander Avendaño?

La información conocida sobre Alexander Avendaño Varela sigue siendo limitada. De acuerdo con un reportaje publicado por el diario mexicano Milenio, el joven tenía 22 años y, según un reporte del programa televisivo Primer Impacto, era un refugiado venezolano que residía en Colombia. Se encontraba en Guatapé participando en la celebración del cumpleaños de su hermana cuando ocurrieron los hechos que terminaron con su desaparición y posterior muerte.

Un cumpleaños que terminó en tragedia

Alexander había viajado a Guatapé junto a familiares y amigos para celebrar el cumpleaños de una de sus hermanas. Durante la jornada, el grupo abordó una embarcación turística para realizar un recorrido por el embalse. Sin embargo, lo que parecía una actividad recreativa cambió drásticamente cuando el joven cayó o se lanzó al agua y desapareció de la superficie. En un primer momento, la atención se concentró en las labores de búsqueda y rescate. Equipos especializados realizaron inmersiones en distintos puntos del embalse mientras familiares y amigos esperaban noticias sobre su paradero. Tras varios días de trabajo, organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo del joven, permitiendo a su familia realizar las honras fúnebres en Medellín.

Los videos que cambiaron el rumbo del caso

Uno de los elementos que más ha impactado a la opinión pública es el video grabado dentro de la embarcación y que posteriormente se viralizó en redes sociales. Según recopiló Milenio, en la grabación se escucha a la hermana de Alexander advirtiendo a las personas presentes que él no sabía nadar. A pesar de ello, las imágenes muestran una confrontación en la que varios jóvenes rodean a Avendaño y lo someten contra uno de los costados de la embarcación. De acuerdo con las versiones difundidas por medios colombianos y los testimonios de familiares, durante el altercado le habrían quitado los tenis y el pantalón. Segundos después, Alexander terminó lanzándose al agua en lo que algunos allegados describen como un aparente acto de desesperación. La hermana de la víctima aseguró posteriormente que presenció parte de los hechos y cuestionó la reacción de quienes estaban presentes cuando el joven cayó al embalse. “Fue algo muy traumante para mí, ver cómo él intentaba y nadie lo ayudaba”, declaró en una entrevista concedida a la emisora colombiana La FM, citada por Milenio.

La versión de la familia

Desde que ocurrió el incidente, los familiares de Alexander han insistido en que el caso no debe ser tratado únicamente como un ahogamiento accidental. Allegados del joven han señalado públicamente que él se encontraba afectado por el ambiente que se vivía dentro de la embarcación y que algunas de las personas presentes tendrían responsabilidad moral en los hechos ocurridos ese día. Los familiares también han cuestionado la reacción de quienes estaban a bordo cuando Alexander terminó en el agua y han pedido que se esclarezca si hubo intentos efectivos de rescate o si existió algún tipo de omisión de auxilio. Las declaraciones de los allegados han tenido amplia repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios han seguido el caso y exigido respuestas.

Audios y testimonios bajo análisis

Además de los videos, investigadores revisan audios y testimonios que permitirían reconstruir cronológicamente los minutos previos a la desaparición. Las autoridades buscan determinar si existieron agresiones físicas, actos de intimidación o presiones psicológicas que pudieran haber influido en el comportamiento del joven. Por ahora, ninguna hipótesis ha sido descartada oficialmente. La recopilación de declaraciones de testigos se ha convertido en una de las principales herramientas para contrastar las distintas versiones que han surgido desde la tragedia.

Una de las implicadas rompe el silencio

Mientras la familia despedía a Alexander en Medellín, algunas de las personas señaladas públicamente comenzaron a pronunciarse sobre lo ocurrido. De acuerdo con información publicada por el diario mexicano Milenio, una de las mujeres que aparece en los videos difundidos en redes sociales aseguró que las imágenes no muestran el contexto completo de los acontecimientos. Según su versión, nunca existió una intención de agredir, acosar o humillar al joven. También sostuvo que Alexander participaba de manera voluntaria en las dinámicas que se desarrollaban durante el recorrido y que los hechos han sido interpretados de forma incorrecta por parte de la opinión pública. La mujer rechazó las acusaciones que han surgido en su contra y afirmó que las consecuencias mediáticas del caso han afectado profundamente a quienes estuvieron presentes en la embarcación.

Las personas señaladas defienden su actuación

El caso tomó un nuevo giro cuando comenzaron a conocerse más declaraciones de algunos de los involucrados. Según informó el diario colombiano El Tiempo, una de las mujeres señaladas por usuarios en redes sociales manifestó que ha recibido amenazas y mensajes de odio desde que el caso se volvió viral. La mujer aseguró que nunca existió una agresión física contra Alexander Avendaño y sostuvo que la narrativa construida en redes sociales no refleja completamente lo sucedido. Asimismo, pidió que las conclusiones sobre el caso se basen en las investigaciones oficiales y en las pruebas recopiladas por las autoridades, y no únicamente en fragmentos de videos difundidos en internet. Las declaraciones evidencian el fuerte contraste entre la versión de la familia y la de algunas de las personas que compartieron el paseo con el joven.

La embarcación también es investigada

Otro de los aspectos que se encuentra bajo revisión es el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de la embarcación involucrada. Autoridades colombianas han iniciado verificaciones para determinar si la nave operaba conforme a los protocolos establecidos para actividades turísticas en el embalse. Las inspecciones incluyen la revisión de elementos de seguridad, procedimientos de emergencia y condiciones operativas de la embarcación. Los resultados de estas investigaciones podrían derivar en eventuales responsabilidades administrativas adicionales.

Las preguntas que siguen sin respuesta

A pesar de los avances de la investigación, varias interrogantes continúan abiertas. Las autoridades buscan determinar qué ocurrió exactamente durante los minutos previos a que Alexander terminara en el agua, si existieron actos de hostigamiento o presión que influyeran en su decisión y si las personas presentes actuaron de manera adecuada una vez se produjo la emergencia. También permanece bajo análisis si hubo fallas en los protocolos de seguridad y si todas las personas involucradas prestaron la ayuda necesaria en el momento crítico. Mientras la familia exige justicia y algunos de los señalados intentan defender públicamente su actuación, la muerte de Alexander Avendaño continúa siendo objeto de investigación. Por ahora, el caso sigue rodeado de dudas, versiones contrapuestas y evidencias que las autoridades deberán analizar para esclarecer qué ocurrió realmente aquella tarde en las aguas de Guatapé.

Cronología del caso

24 de mayo de 2026: Alexander Avendaño fue reportado como desaparecido tras caer al agua desde una embarcación en el embalse El Peñol-Guatapé durante una celebración.

24 de mayo de 2026: Las autoridades iniciaron un amplio operativo de búsqueda en el que participaron 14 buzos, unidades del Cuerpo de Bomberos de El Peñol y voluntarios. Las labores se prolongaron durante aproximadamente 120 horas.

30 de mayo de 2026: Organismos de rescate localizaron el cuerpo sin vida del joven en el embalse.

1 de junio de 2026: Familiares, amigos y allegados se reunieron para darle el último adiós y exigir que se esclarezcan las circunstancias que rodearon su muerte.