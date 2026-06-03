Caso Alexander Avendaño: videos, testimonios y versiones enfrentadas rodean la muerte del joven en Guatapé

Uno de los elementos que más ha impactado a la opinión pública es el video grabado dentro de la embarcación y que posteriormente se viralizó en redes sociales.Según recopiló <b>Milenio</b>, en la grabación se escucha a la hermana de <b>Alexander </b>advirtiendo a las personas presentes <b>que él no sabía nadar</b>. A pesar de ello, las imágenes muestran una confrontación en la que varios jóvenes rodean a Avendaño y lo someten contra uno de los costados de la embarcación.De acuerdo con las versiones difundidas por medios colombianos y los testimonios de familiares, durante el altercado le habrían quitado los tenis y el pantalón. Segundos después, <b>Alexander </b>terminó <b>lanzándose al agua en lo que algunos allegados describen como un aparente acto de desesperación</b>.La hermana de la víctima aseguró posteriormente que <b>presenció parte de los hechos y cuestionó la reacción de quienes estaban presentes cuando el joven cayó al embalse</b>.'Fue algo muy traumante para mí, ver cómo él intentaba y nadie lo ayudaba', declaró en una entrevista concedida a la emisora colombiana <b>La FM</b>, citada por <b>Milenio</b>.