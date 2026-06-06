Panamá y 12 países respaldan a Rodrigo Paz mientras Bolivia cumple un mes de bloqueos

<a href="/tag/-/meta/escudo-de-las-americas">Los países miembros del Escudo de las Américas</a> expresaron su respaldo al gobierno del <a href="/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira">presidente de Bolivia, Rodrigo Paz</a>, y condenaron los esfuerzos que, según afirman, buscan desestabilizar y derrocar a la actual administración.La posición fue fijada mediante una declaración conjunta suscrita por los gobiernos de <b>Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay </b>y<b> Trinidad y Tobago.</b>La declaración de este grupo de países se produce cuando Bolivia cumple un mes de bloqueos con tensiones sociales y pérdidas económicos de los sectores productivos.Estos bloqueos de carreteras son impulsados por sectores que exigen la renuncia de Paz y han generado desabastecimientos de alimentos y combustible, de acuerdo con la prensa boliviana.Los bloqueos de carreteras se producen desde el pasado 6 de mayo y son liderados por la Federación de Campesinos Tupac Katari.También exigen la renuncia de Paz la Central Obrera Boliviana y algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto y grupos leales al <a href="/tag/-/meta/evo-morales">exmandatario Evo Morales</a>.En el comunicado, los países integrantes del bloque manifestaron su apoyo al gobierno boliviano frente a los bloqueos y protestas que afectan distintas regiones del país y que, según sostienen, buscan impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población.'Los países miembros del Escudo de las Américas condenan los esfuerzos continuos por derrocar al Gobierno legítimo y ampliamente electo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia', señala el documento.Los gobiernos firmantes afirmaron que respaldan a la administración de Paz mientras enfrenta acciones que consideran dirigidas a obstaculizar el abastecimiento de productos básicos mediante cierres de carreteras.La declaración también sostiene que grupos desestabilizadores no pueden reemplazar la decisión expresada por los ciudadanos bolivianos en las urnas y hace referencia a presuntos vínculos entre los organizadores de las protestas y actividades ilícitas.Según el comunicado, quienes financian estas manifestaciones con recursos provenientes del narcotráfico y del crimen transnacional deben responder por sus actos ante las autoridades competentes.<b>Los países miembros del Escudo de las Américas instaron además a los sectores que mantienen reclamos legítimos a utilizar los mecanismos de diálogo promovidos por el gobierno boliviano y a rechazar cualquier intento de instrumentalizar sus demandas con fines políticos.</b>