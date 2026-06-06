Panamá y 12 países respaldan a Rodrigo Paz mientras Bolivia cumple un mes de bloqueos

Los países miembros del Escudo de las Américas expresaron su respaldo al gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y condenaron los esfuerzos que, según afirman, buscan desestabilizar y derrocar a la actual administración.

La posición fue fijada mediante una declaración conjunta suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La declaración de este grupo de países se produce cuando Bolivia cumple un mes de bloqueos con tensiones sociales y pérdidas económicos de los sectores productivos.

Estos bloqueos de carreteras son impulsados por sectores que exigen la renuncia de Paz y han generado desabastecimientos de alimentos y combustible, de acuerdo con la prensa boliviana.

Los bloqueos de carreteras se producen desde el pasado 6 de mayo y son liderados por la Federación de Campesinos Tupac Katari.

También exigen la renuncia de Paz la Central Obrera Boliviana y algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto y grupos leales al exmandatario Evo Morales.

En el comunicado, los países integrantes del bloque manifestaron su apoyo al gobierno boliviano frente a los bloqueos y protestas que afectan distintas regiones del país y que, según sostienen, buscan impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población.

“Los países miembros del Escudo de las Américas condenan los esfuerzos continuos por derrocar al Gobierno legítimo y ampliamente electo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, señala el documento.

Los gobiernos firmantes afirmaron que respaldan a la administración de Paz mientras enfrenta acciones que consideran dirigidas a obstaculizar el abastecimiento de productos básicos mediante cierres de carreteras.

La declaración también sostiene que grupos desestabilizadores no pueden reemplazar la decisión expresada por los ciudadanos bolivianos en las urnas y hace referencia a presuntos vínculos entre los organizadores de las protestas y actividades ilícitas.

Según el comunicado, quienes financian estas manifestaciones con recursos provenientes del narcotráfico y del crimen transnacional deben responder por sus actos ante las autoridades competentes.

Los países miembros del Escudo de las Américas instaron además a los sectores que mantienen reclamos legítimos a utilizar los mecanismos de diálogo promovidos por el gobierno boliviano y a rechazar cualquier intento de instrumentalizar sus demandas con fines políticos.