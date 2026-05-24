Rodrigo Paz no descarta declarar estado de sitio en Bolivia por bloqueos

El presidente de <a href="/tag/-/meta/bolivia">Bolivia</a>,<a href="/tag/-/meta/rodrigo-paz-pereira"> Rodrigo Paz</a>, tendió una mano al diálogo durante una entrevista concedida a la cadena argentina Todo Noticias, aunque advirtió que 'todo tiene un límite', sin descartar la proclamación de un <b>estado de sitio</b> si lo considera necesario ante el recrudecimiento de los <b>bloqueos</b> en el país, los cuales ya cumplen más de tres semanas.La <b>Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos</b> llamó a 'masificar' los <b>bloqueos de carreteras</b>, que impiden a varias localidades, entre ellas <b>El Alto</b>, <b>La Paz</b> y <b>Oruro</b>, recibir artículos de primera necesidad como <b>combustible</b> y <b>suministros médicos</b>.Las autoridades bolivianas intentaron ayer despejar las vías mediante el uso de <b>gases lacrimógenos</b>. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos.Ante este panorama, el expresidente de Bolivia, <a href="/tag/-/meta/evo-morales">Evo Morales</a>, advirtió al Ejecutivo de Paz que implementar un <b>estado de sitio</b> sería una medida 'suicida'. Además, pidió la convocatoria de <b>elecciones en 90 días</b> 'para que no haya muertos' y con el objetivo de reemplazar a Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo.Sobre Morales pesa una <b>orden de captura</b>, luego de haber sido declarado en rebeldía por no asistir a una audiencia judicial relacionada con la investigación en su contra por el presunto <b>abuso sexual de una menor</b>.'El expresidente no reconoce la Constitución, y esto demuestra que Evo Morales está desesperado por retornar al poder a cualquier costo, sin importar que haya muertos', afirmó Paz.