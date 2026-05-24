Rodrigo Paz no descarta declarar estado de sitio en Bolivia por bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tendió una mano al diálogo durante una entrevista concedida a la cadena argentina Todo Noticias, aunque advirtió que “todo tiene un límite”, sin descartar la proclamación de un estado de sitio si lo considera necesario ante el recrudecimiento de los bloqueos en el país, los cuales ya cumplen más de tres semanas.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos llamó a “masificar” los bloqueos de carreteras, que impiden a varias localidades, entre ellas El Alto, La Paz y Oruro, recibir artículos de primera necesidad como combustible y suministros médicos.

Las autoridades bolivianas intentaron ayer despejar las vías mediante el uso de gases lacrimógenos. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos.

Ante este panorama, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió al Ejecutivo de Paz que implementar un estado de sitio sería una medida “suicida”. Además, pidió la convocatoria de elecciones en 90 días “para que no haya muertos” y con el objetivo de reemplazar a Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo.

Sobre Morales pesa una orden de captura, luego de haber sido declarado en rebeldía por no asistir a una audiencia judicial relacionada con la investigación en su contra por el presunto abuso sexual de una menor.

“El expresidente no reconoce la Constitución, y esto demuestra que Evo Morales está desesperado por retornar al poder a cualquier costo, sin importar que haya muertos”, afirmó Paz.