Operación Mafia Filipina: se entrega sospechoso requerido por delitos de drogas

Un hombre de 60 años, requerido por la justicia por el presunto delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, se entregó voluntariamente en el marco de la operación Mafia Filipina, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso se presentó en las instalaciones de la Fiscalía, en el área de Central Park, donde fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La captura forma parte de las acciones desarrolladas durante la operación Mafia Filipina, una investigación que busca desarticular una presunta estructura criminal vinculada a delitos relacionados con sustancias ilícitas.

La Policía Nacional indicó que mantiene operativos coordinados con el Ministerio Público para localizar y capturar a las personas requeridas por la presunta comisión de hechos delictivos.