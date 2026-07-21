Familias recibirán los restos identificados de dos víctimas de la invasión del 20 de diciembre de 1989

La Comisión 20 de diciembre de 1989 informó que este martes 22 de julio se llevará a cabo la restitución oficial de los restos identificados de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá ocurrida en diciembre de 1989.

De acuerdo con la Comisión, la ceremonia se realizará a las 2:00 p.m. en el Cementerio Jardín de Paz, en cumplimiento de una resolución emitida por el Ministerio Público.

El acto incluirá una invocación religiosa, una explicación sobre el proceso científico que permitió la identificación de los restos, intervenciones de representantes de los familiares, de la Comisión 20 de diciembre de 1989 y del Ministerio Público, seguido de la restitución oficial y las exequias.

La identificación de ambas víctimas fue posible gracias al trabajo conjunto desarrollado por la Sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Comisión destacó que la restitución de los restos trasciende el cumplimiento de una diligencia judicial y representa un acto de reconocimiento y dignificación para las víctimas y sus familiares, quienes durante décadas han esperado conocer el destino de sus seres queridos.

Asimismo, señaló que este proceso científico y judicial constituye una forma de reparación, al permitir que las familias puedan despedirse de sus familiares y brindarles una sepultura de acuerdo con sus convicciones y tradiciones.

La entidad agregó que este tipo de acciones también contribuyen a preservar la memoria de las víctimas de la invasión como parte del patrimonio histórico y humano de la sociedad panameña.

La ceremonia contará con la asistencia de representantes del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la organización Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de diciembre, de la Comisión 20 de diciembre de 1989 y de los familiares de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, quienes recibirán oficialmente los restos para proceder con su inhumación o traslado, según su decisión.