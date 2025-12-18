Comisión 20 de Diciembre rinde informe y busca dar cierre a familiares de víctimas de la Invasión

A 36 años de la Invasión de Estados Unidos a Panamá, avanza la labor de identificación de cuerpos y la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 presentó su informe de resultados este jueves 18 de diciembre en la galería Manuel Amador Guerrero de la Universidad de Panamá. Informaron que este año lograron el análisis de 11 restos humanos. De ellos, 6 tuvieron coincidencias con ADN de familiares, permitiendo identificarlos. En 2 casos se determinó una identificación negativa, es decir se confirmó que los restos no pertenecían a víctimas de la Invasión.

La fiscal Geomara Guerra también aportó detalles como representante del Ministerio Público. “En la sección de descarga hemos exhumado 43 restos óseos tanto en el Jardín de Paz como en el Cementerio Nueva Esperanza de Colón. De esos 43 restos fueron enviados a un laboratorio en Guatemala, 28 muestras de 28 restos. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por su parte en el Laboratorio Biomolecular ha efectuado el examen de 16 restos humanos, ha sacado perfil genético de 10 casos. De toda esta cantidad de casos que hemos sacado muestras se han logrado 11 identificaciones de víctimas, de las cuales hemos entregado ya 10 restos humanos y tenemos uno pendiente que estamos aún levantando investigaciones”, detalló la fiscal. “En la Fiscalía se han investigado 33 casos de víctimas desaparecidas, donde los familiares han reportado que nunca supieron de los restos de sus familiares y donde han señalado pues que sólo les indicaron que habían cadáveres, que habían restos humanos, pero que no saben dónde se ubican estos estos parientes”, acotó.

Debido al avanzado estado de deterioro en que se encuentran muchos de los restos humanos, ha sido necesario utilizar el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). En noviembre de este año se llevaron 21 muestras pertenecientes a 14 osamentas. Los perfiles genéticos son cotejados con muestras tomadas de los familiares.

Gracias a este trabajo, se han logrado 5 procesos de restitución a familiares, es decir que se les han entregado los restos de sus familiares tras décadas de olvido para que puedan darle una digna sepultura en el sitio que escojan.“No ha sido fácil. Estamos en una etapa muy delicada, que es la de dar identidad a los restos que están accesibles actualmente y que todavía no tienen una identificación totalmente veraz. Gracias a los avances de las ciencias, de la tecnología, con la colaboración del Instituto guatemalteco, estamos adelantando esa parte”, señaló Rolando Murgas, presidente de la Comisión. “Se hace difícil porque después de tres décadas hay restos que tienen dificultades para ser identificados”, acotó. En las 43 sepulturas y bolsas analizadas se encontraron 9 restos expuestos al fuego, de los cuáles 5 están completamente calcinados.