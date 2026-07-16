Invasión de Estados Unidos a Panamá: identifican los restos de Manuel Carol Ojo tras 36 años

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 comunicó la identificación científica de los restos óseos de Manuel Carol Ojo, quien permanecía desaparecido desde la invasión militar de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

La identificación fue posible gracias a estudios multidisciplinarios realizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, como parte de las investigaciones reabiertas para esclarecer la identidad de las víctimas de la invasión.

Los restos fueron recuperados durante las exhumaciones efectuadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz, en una diligencia judicial encabezada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la Comisión, la identificación se logró mediante estudios de antropología forense y genética, que permitieron comparar el perfil genético obtenido de los restos con muestras biológicas proporcionadas por sus familiares, confirmando científicamente su identidad.

Desapareció el mismo día que cumplía 33 años

Carol Ojo era hijo de Francisco Carol Díaz y Eneida Ojo Pérez. Se desempeñaba como técnico hidrólogo en el entonces Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Tenía 32 años cuando desapareció durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fecha en la que además cumpliría 33 años.

Según el comunicado oficial, sus familiares emprendieron una intensa búsqueda en hospitales, morgues, centros de detención y cementerios tras la invasión, sin conocer durante más de tres décadas el lugar donde había sido sepultado.

La Comisión destacó que la identificación de Manuel Carol Ojo forma parte de los resultados obtenidos tras las exhumaciones realizadas en el Cementerio Jardín de Paz, donde fueron recuperados restos humanos y otras evidencias que permanecieron bajo análisis científico durante varios años.

Con este caso, asciende a 13 el número de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá cuyos restos han sido identificados y restituidos o que se encuentran en proceso de ser entregados a sus familiares.