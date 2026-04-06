Se reanudan trabajos de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó que el Ministerio Público, mediante Resolución del 10 de marzo de 2026, ha ordenado la continuación de las diligencias de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz.

Estas acciones forman parte de la investigación sobre las víctimas mortales, desaparecidas y no identificadas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá en 1989.

La nueva fase contempla la intervención de quince (15) sepulturas adicionales, ubicadas en la manzana 90 Bis, filas A y B del camposanto.

Los trabajos iniciaron este lunes 6 de abril a las 9:00 a.m., dando continuidad a las exhumaciones realizadas previamente en el mismo lugar, donde se intervinieron otras quince sepulturas con fines de verificación e identificación científica.