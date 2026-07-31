Varietales se acercan al nivel del Geisha en concurso internacional

Los cafés de la categoría<b> Varietales </b>marcaron uno de los resultados más destacados de la <b>XXX edición del Best of Panama (BOP)</b>, al registrar puntuaciones superiores a los <b>91 puntos</b> y alcanzar una nota máxima de <b>93.85</b>, un desempeño que los acerca a los niveles de excelencia tradicionalmente asociados a la variedad <b>Geisha</b>.La final de la categoría reunió a los <b>ocho </b>lotes mejor evaluados tras un proceso de selección en el que participaron <b>26 </b>jueces oficiales y<b> 39</b> jueces invitados de <b>14</b> países.La jueza principal del certamen, la especialista china Elen Fan, destacó la calidad y diversidad sensorial observada durante la evaluación final.<i>'Es increíble. Para la mesa de Varietales, di la puntuación más alta que jamás le he dado a esta categoría'</i>, afirmó Fan al concluir la cata.Según la experta, los cafés presentaron perfiles que combinaron características <b>florales, frutales y distintos niveles de acidez</b>, con una complejidad superior a la observada en años anteriores.Durante tres días, los jueces cataron los<b> 64 lotes</b> clasificados a semifinales para seleccionar a los finalistas de las categorías<b> Geisha Lavado, Geisha Natural </b>y<b> Varietales</b>.El presidente de la <a href="/tag/-/meta/scap-asociacion-de-cafe-especial-de-panama">Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap, por su siglas en inglés)</a>, <b>Ricardo Koyner</b>, señaló que los resultados reflejan el avance logrado por los productores panameños en variedades distintas al Geisha.Koyner indicó que el lote mejor calificado obtuvo <b>93.85 puntos</b>, aunque su identidad será revelada durante la ceremonia de clausura del certamen.<i>'Eso, para un varietal, es impresionante. Antes solo lo veíamos en el Geisha y ahora también lo estamos viendo en otras variedades'</i>, sostuvo el representante de la Scap.El dirigente explicó que la categoría busca identificar nuevas variedades capaces de alcanzar perfiles sensoriales sobresalientes y ampliar el reconocimiento internacional del café panameño más allá del Geisha.Aunque esta última variedad continúa como la principal referencia del país en el mercado de <b>cafés especiales</b>, los resultados de la edición 2025 sugieren una creciente competitividad de otros cultivares desarrollados por productores nacionales.La atención del certamen se trasladará ahora a las finales de <b>Geisha Natural </b>y<b> Geisha Lavado</b>, programadas para este sábado. Los ganadores de todas las categorías se anunciarán durante la ceremonia de clausura del<b> BOP</b>.