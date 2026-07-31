Varietales se acercan al nivel del Geisha en concurso internacional

Los cafés de la categoría Varietales marcaron uno de los resultados más destacados de la XXX edición del Best of Panama (BOP), al registrar puntuaciones superiores a los 91 puntos y alcanzar una nota máxima de 93.85, un desempeño que los acerca a los niveles de excelencia tradicionalmente asociados a la variedad Geisha.

La final de la categoría reunió a los ocho lotes mejor evaluados tras un proceso de selección en el que participaron 26 jueces oficiales y 39 jueces invitados de 14 países.

La jueza principal del certamen, la especialista china Elen Fan, destacó la calidad y diversidad sensorial observada durante la evaluación final.

“Es increíble. Para la mesa de Varietales, di la puntuación más alta que jamás le he dado a esta categoría”, afirmó Fan al concluir la cata.

Según la experta, los cafés presentaron perfiles que combinaron características florales, frutales y distintos niveles de acidez, con una complejidad superior a la observada en años anteriores.

Durante tres días, los jueces cataron los 64 lotes clasificados a semifinales para seleccionar a los finalistas de las categorías Geisha Lavado, Geisha Natural y Varietales.

El presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap, por su siglas en inglés), Ricardo Koyner, señaló que los resultados reflejan el avance logrado por los productores panameños en variedades distintas al Geisha.

Koyner indicó que el lote mejor calificado obtuvo 93.85 puntos, aunque su identidad será revelada durante la ceremonia de clausura del certamen.

“Eso, para un varietal, es impresionante. Antes solo lo veíamos en el Geisha y ahora también lo estamos viendo en otras variedades”, sostuvo el representante de la Scap.

El dirigente explicó que la categoría busca identificar nuevas variedades capaces de alcanzar perfiles sensoriales sobresalientes y ampliar el reconocimiento internacional del café panameño más allá del Geisha.

Aunque esta última variedad continúa como la principal referencia del país en el mercado de cafés especiales, los resultados de la edición 2025 sugieren una creciente competitividad de otros cultivares desarrollados por productores nacionales.

La atención del certamen se trasladará ahora a las finales de Geisha Natural y Geisha Lavado, programadas para este sábado. Los ganadores de todas las categorías se anunciarán durante la ceremonia de clausura del BOP.