El Real Madrid acuerda la salida a préstamo de Franco Mastantuono

El <a href="/tag/-/meta/real-madrid">Real Madrid</a> y el <a href="/tag/-/meta/franco-mastantuono">mediocampista argentino Franco Mastantuono</a> acordaron la <b>salida del futbolista a préstamo sin opción de compra durante este mercado</b> de pases de julio de <b>2026</b> en Madrid, debido a la alta competencia <a href="/tag/-/meta/jose-mourinho">en el plantel profesional conducido por José Mourinho</a> y con la finalidad de asegurar continuidad en el fútbol europeo. De acuerdo con la información publicada por el portal deportivo<b> </b><i>Perfil 442</i>, la conducción de la institución madrileña tomó la determinación de conceder una <b>cesión directa por una temporada para asegurar el desarrollo futbolístico del jugador</b>. En este sentido, <b>la medida se fundamenta en el registro de la temporada 2025/26, periodo en el cual el volante acumuló 1.049 minutos </b>en cancha dentro de la rotación del equipo.Asimismo, según lo consignado por el diario español <i>OKDiario</i>, <b>el cuerpo técnico no contempla al futbolista</b> argentino en la alineación principal para el inicio de las competencias oficiales. Por este motivo, la directiva del club descartó la opción de un retorno a <a href="/tag/-/meta/river-plate-">River Plate</a>, entidad desde la cual fue <b>transferido en junio de 2025 por una cifra de 45 millones de euros netos</b>, priorizando la permanencia del jugador en ligas europeas para continuar su adaptación al ritmo de alta exigencia. En relación con los posibles destinos, el medio <i>LM Neuquén</i> detalló que equipos de la <a href="/tag/-/meta/premier-league">Premier League de Inglaterra</a>, entre los que figura el <b>Fulham</b>, junto con clubes de la <a href="/tag/-/meta/serie-a">Serie A de Italia</a>, iniciaron contactos con el entorno de la institución española para evaluar las condiciones de la cesión antes de la finalización del periodo de transferencias.