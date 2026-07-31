El Real Madrid acuerda la salida a préstamo de Franco Mastantuono

El Real Madrid y el mediocampista argentino Franco Mastantuono acordaron la salida del futbolista a préstamo sin opción de compra durante este mercado de pases de julio de 2026 en Madrid, debido a la alta competencia en el plantel profesional conducido por José Mourinho y con la finalidad de asegurar continuidad en el fútbol europeo.

De acuerdo con la información publicada por el portal deportivo Perfil 442, la conducción de la institución madrileña tomó la determinación de conceder una cesión directa por una temporada para asegurar el desarrollo futbolístico del jugador. En este sentido, la medida se fundamenta en el registro de la temporada 2025/26, periodo en el cual el volante acumuló 1.049 minutos en cancha dentro de la rotación del equipo.

Asimismo, según lo consignado por el diario español OKDiario, el cuerpo técnico no contempla al futbolista argentino en la alineación principal para el inicio de las competencias oficiales.

Por este motivo, la directiva del club descartó la opción de un retorno a River Plate, entidad desde la cual fue transferido en junio de 2025 por una cifra de 45 millones de euros netos, priorizando la permanencia del jugador en ligas europeas para continuar su adaptación al ritmo de alta exigencia.

En relación con los posibles destinos, el medio LM Neuquén detalló que equipos de la Premier League de Inglaterra, entre los que figura el Fulham, junto con clubes de la Serie A de Italia, iniciaron contactos con el entorno de la institución española para evaluar las condiciones de la cesión antes de la finalización del periodo de transferencias.