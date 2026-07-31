  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

El Real Madrid acuerda la salida a préstamo de Franco Mastantuono

La directiva del club español acordó la salida a préstamo de Mastantuono, para la temporada 2026/27 tras acumular solo 1.049 minutos de juego en la campaña.
La directiva del club español acordó la salida a préstamo de Mastantuono, para la temporada 2026/27 tras acumular solo 1.049 minutos de juego en la campaña. Ulrik Pedersen | AFP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 31/07/2026 16:40
La directiva del club español busca que el mediocampista sume minutos en Europa ante la falta de rodaje en el primer equipo

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Real Madrid y el mediocampista argentino Franco Mastantuono acordaron la salida del futbolista a préstamo sin opción de compra durante este mercado de pases de julio de 2026 en Madrid, debido a la alta competencia en el plantel profesional conducido por José Mourinho y con la finalidad de asegurar continuidad en el fútbol europeo.

De acuerdo con la información publicada por el portal deportivo Perfil 442, la conducción de la institución madrileña tomó la determinación de conceder una cesión directa por una temporada para asegurar el desarrollo futbolístico del jugador. En este sentido, la medida se fundamenta en el registro de la temporada 2025/26, periodo en el cual el volante acumuló 1.049 minutos en cancha dentro de la rotación del equipo.

Asimismo, según lo consignado por el diario español OKDiario, el cuerpo técnico no contempla al futbolista argentino en la alineación principal para el inicio de las competencias oficiales.

Por este motivo, la directiva del club descartó la opción de un retorno a River Plate, entidad desde la cual fue transferido en junio de 2025 por una cifra de 45 millones de euros netos, priorizando la permanencia del jugador en ligas europeas para continuar su adaptación al ritmo de alta exigencia.

En relación con los posibles destinos, el medio LM Neuquén detalló que equipos de la Premier League de Inglaterra, entre los que figura el Fulham, junto con clubes de la Serie A de Italia, iniciaron contactos con el entorno de la institución española para evaluar las condiciones de la cesión antes de la finalización del periodo de transferencias.

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo