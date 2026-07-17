José Miguel Jurado recibe detención provisional por el caso Pandora

La jueza de garantías Meylín Jaén ordenó la tarde de este viernes 17 de julio la detención provisional de José Miguel Jurado, imputado por su presunta vinculación con el denominado caso Pandora, investigación que sigue el Ministerio Público por un supuesto esquema de corrupción y fraude relacionado con la Dirección General de Ingresos (DGI).

La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde previamente la jueza legalizó la aprehensión del imputado y admitió la formulación de cargos presentada por la Fiscalía.

Imputado por corrupción, falsificación y delincuencia organizada

De acuerdo con la investigación, Jurado está presuntamente vinculado a sociedades intermediarias que formaban parte del supuesto entramado criminal investigado por las autoridades.

El juez le formuló cargos por los presuntos delitos de:

Corrupción de servidores públicos.

Falsificación de documentos.

Delincuencia organizada.

Tras evaluar los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía y los argumentos de la defensa, la jueza resolvió imponer la medida cautelar de detención provisional.

Se entregó a las autoridades

Jurado mantenía una orden de aprehensión vigente desde el 7 de julio y se presentó voluntariamente ante las autoridades la mañana del jueves para enfrentar el proceso judicial.

Su audiencia se desarrolló luego de que concluyera la fase principal del caso Pandora, en la que otros imputados ya habían recibido medidas cautelares por su presunta participación en el esquema investigado.

El caso Pandora investiga una supuesta red que habría manipulado el sistema e-Tax de la DGI para eliminar obligaciones tributarias y comercializar créditos fiscales de manera irregular, ocasionando millonarias afectaciones al Estado.