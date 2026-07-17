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¿Por qué Farruko dejó el cristianismo? Esto fue lo que dijo el cantante.

Farruko rompe el silencio y revela por qué dejó el cristianismo.
Farruko rompe el silencio y revela por qué dejó el cristianismo. EFE/Jorge J. Muñiz
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/07/2026 14:48
El cantante Farruko explicó las razones por las que dejó el cristianismo y lanzó fuertes críticas contra algunas congregaciones.

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El cantante puertorriqueño Farruko confirmó que decidió alejarse del cristianismo, religión a la que se convirtió en 2022, y aseguró que durante su paso por algunas iglesias vivió experiencias que lo llevaron a cuestionar su permanencia en esa fe.

En una entrevista concedida al pódcast “Benny Benni”, el intérprete explicó que una de las situaciones que más le incomodó fue que, en varias ocasiones, los cultos parecían centrarse en su presencia en lugar de atender las necesidades espirituales de los demás asistentes.

Farruko asegura que los cultos giraban en torno a él y no a quienes más lo necesitaban

Según relató el artista, cuando asistía a algunos cultos, los sermones eran modificados para hablar sobre él, pese a que había personas que, a su juicio, enfrentaban problemas más urgentes.

Farruko aseguró que esa situación le hizo sentir que su presencia era utilizada para captar atención y que el enfoque del mensaje cambiaba cuando él llegaba a la congregación.

El reguetonero también afirmó que llegó a percibir que algunas personas lo veían como una oportunidad económica.

Farruko anunció en 2022 su conversión al cristianismo y, desde entonces, manifestó públicamente su intención de llevar un mensaje de fe e incluso modificó parte de su repertorio musical durante algunas presentaciones.

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