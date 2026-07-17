¿Por qué Farruko dejó el cristianismo? Esto fue lo que dijo el cantante.

El cantante puertorriqueño Farruko confirmó que decidió alejarse del cristianismo, religión a la que se convirtió en 2022, y aseguró que durante su paso por algunas iglesias vivió experiencias que lo llevaron a cuestionar su permanencia en esa fe. En una entrevista concedida al pódcast “Benny Benni”, el intérprete explicó que una de las situaciones que más le incomodó fue que, en varias ocasiones, los cultos parecían centrarse en su presencia en lugar de atender las necesidades espirituales de los demás asistentes.

Farruko asegura que los cultos giraban en torno a él y no a quienes más lo necesitaban