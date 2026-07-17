¿Por qué Farruko dejó el cristianismo? Esto fue lo que dijo el cantante.

Según relató el artista, cuando asistía a algunos cultos, los sermones eran modificados para hablar sobre él, pese a que había personas que, a su juicio, enfrentaban problemas más urgentes.Farruko aseguró que esa situación le hizo sentir que su presencia era utilizada para captar atención y que el enfoque del mensaje cambiaba cuando él llegaba a la congregación.El reguetonero también afirmó que llegó a percibir que algunas personas lo veían como una oportunidad económica.Farruko anunció en 2022 su conversión al cristianismo y, desde entonces, manifestó públicamente su intención de llevar un mensaje de fe e incluso modificó parte de su repertorio musical durante algunas presentaciones.