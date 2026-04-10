Farruko lanza ‘Manda la plena Moh’ en Panamá con multitudinario evento en la cinta costera

El alcalde Mayer Mizrachi otorgó la Llave de la Ciudad al artista puertorriqueño Farruko, destacando su influencia en la música y su vínculo con la cultura local.El homenaje se realizó en el contexto del lanzamiento de su álbum Manda La Plena MOH, una producción que fortalece los lazos entre Panamá y Puerto Rico mediante colaboraciones con artistas nacionales y la incorporación de sonidos propios de la escena panameña.A lo largo de su visita, el cantante también proyectó la imagen de la Ciudad de Panamá a nivel internacional, al compartir contenido que resalta su dinamismo, cultura y entorno urbano, consolidándola como referente dentro del movimiento musical actual.