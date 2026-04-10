  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Farruko lanza ‘Manda la plena Moh’ en Panamá con multitudinario evento en la cinta costera

Farruko es honrado en Panamá con la Llave de la Ciudad
Farruko es honrado en Panamá con la Llave de la Ciudad | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/04/2026 10:38
El nuevo trabajo discográfico destaca por su fusión de estilos y por integrar talento nacional.

¡Panamá dijo presente en un evento que combinó música y espectáculo! El reconocido artista puertorriqueño Farruko volvió a hacer historia en el país con el lanzamiento de su más reciente álbum Manda la plena Moh, presentado por todo lo alto ante sus seguidores.

La actividad tuvo como escenario la cinta costera 3, donde el artista realizó un llamativo recorrido acompañado de motocicletas, generando gran expectativa entre fanáticos y curiosos que se acercaron para presenciar el evento.

El nuevo trabajo discográfico destaca por su fusión de estilos y por integrar talento nacional, con la participación de artistas panameños, como Renato, Kafu Banton, El Roockie, Boza, Eddy Lover, Akim y K4G.

En el acto de lanzamiento, los asistentes acompañaron al artista cantando varias de las canciones del álbum, reflejando una rápida aceptación y entusiasmo por esta propuesta que resalta la esencia urbana y los sonidos propios de la región.

Alcaldía de Panamá reconoce a Farruko con la Llave de la Ciudad

El alcalde Mayer Mizrachi otorgó la Llave de la Ciudad al artista puertorriqueño Farruko, destacando su influencia en la música y su vínculo con la cultura local.

El homenaje se realizó en el contexto del lanzamiento de su álbum Manda La Plena MOH, una producción que fortalece los lazos entre Panamá y Puerto Rico mediante colaboraciones con artistas nacionales y la incorporación de sonidos propios de la escena panameña.

A lo largo de su visita, el cantante también proyectó la imagen de la Ciudad de Panamá a nivel internacional, al compartir contenido que resalta su dinamismo, cultura y entorno urbano, consolidándola como referente dentro del movimiento musical actual.

VIDEOS
Lo Nuevo