Farruko lanza ‘Manda la plena Moh’ en Panamá con multitudinario evento en la cinta costera

¡Panamá dijo presente en un evento que combinó música y espectáculo! El reconocido artista puertorriqueño Farruko volvió a hacer historia en el país con el lanzamiento de su más reciente álbum Manda la plena Moh, presentado por todo lo alto ante sus seguidores.

La actividad tuvo como escenario la cinta costera 3, donde el artista realizó un llamativo recorrido acompañado de motocicletas, generando gran expectativa entre fanáticos y curiosos que se acercaron para presenciar el evento.

El nuevo trabajo discográfico destaca por su fusión de estilos y por integrar talento nacional, con la participación de artistas panameños, como Renato, Kafu Banton, El Roockie, Boza, Eddy Lover, Akim y K4G.

En el acto de lanzamiento, los asistentes acompañaron al artista cantando varias de las canciones del álbum, reflejando una rápida aceptación y entusiasmo por esta propuesta que resalta la esencia urbana y los sonidos propios de la región.