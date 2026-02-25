  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Panamá, protagonista del nuevo capítulo musical de Farruko

Farruko apuesta por talento 100% panameño en su nuevo EP
Farruko apuesta por talento 100% panameño en su nuevo EP @farruko
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/02/2026 13:50
Con un emotivo video desde la comunidad Emberá Quera, Farruko presentó su nuevo proyecto musical.

El artista urbano Farruko volvió a expresar públicamente su conexión especial con Panamá, país que ha definido en varias ocasiones como su “segunda casa” y al que reconoce como cuna del reguetón.

A través de un video difundido en sus plataformas digitales, el cantante mostró momentos de su reciente visita al país, incluyendo un recorrido por la comunidad Emberá Quera, donde compartió con miembros del pueblo originario y conoció de cerca su cultura y tradiciones.

El audiovisual también incluye imágenes de distintos puntos emblemáticos del territorio panameño.

El material acompaña el anuncio de su nuevo EP, un proyecto que, según adelantó, marca “un nuevo capítulo” en su carrera y rinde homenaje a las raíces del género urbano. El artista aseguró que el trabajo no será solo un álbum, sino un reconocimiento al papel histórico de Panamá en el surgimiento del reguetón, y confirmó que contará con la participación de talento 100% panameño.

“El reguetón no nació de la nada. Tiene historia. Tiene sangre. Tiene Caribe. Y Panamá puso la primera semilla. Este tráiler no es solo música... es reconocimiento a una nación que abrió el camino”, expresó el intérprete.

Con este lanzamiento, Farruko refuerza su vínculo con el país y pone en el centro de la conversación la influencia panameña en la evolución del género urbano a nivel internacional.

VIDEOS
Lo Nuevo