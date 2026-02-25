Panamá, protagonista del nuevo capítulo musical de Farruko

El artista urbano Farruko volvió a expresar públicamente su conexión especial con Panamá, país que ha definido en varias ocasiones como su “segunda casa” y al que reconoce como cuna del reguetón.

A través de un video difundido en sus plataformas digitales, el cantante mostró momentos de su reciente visita al país, incluyendo un recorrido por la comunidad Emberá Quera, donde compartió con miembros del pueblo originario y conoció de cerca su cultura y tradiciones.

El audiovisual también incluye imágenes de distintos puntos emblemáticos del territorio panameño.

El material acompaña el anuncio de su nuevo EP, un proyecto que, según adelantó, marca “un nuevo capítulo” en su carrera y rinde homenaje a las raíces del género urbano. El artista aseguró que el trabajo no será solo un álbum, sino un reconocimiento al papel histórico de Panamá en el surgimiento del reguetón, y confirmó que contará con la participación de talento 100% panameño.