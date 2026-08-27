Plaza Amador cae y deja a Panamá sin clubes en la Centroamérica

La derrota del Plaza Amador ante la Liga Deportiva Alajuelense ha traído varias consecuencias. Iniciando por el hecho de que el único representante de Panamá aún tenía oportunidades de clasificar a la siguiente fase, quedó finalmente eliminado tras la derrota 3-1 ante el equipo tico.

Al cuadro de Los Leones les bastaba hasta un empate para acceder a la siguiente y dejar en el camino a los actuales tricampeones del certamen, sin embargo todo se derrumbó cuando el Plaza Amador se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Jimar Sánchez a los 61 minutos del compromiso. A partir de ahí se jugó otro partido y los locales manejaron el partido hasta conseguir el triunfo.

Con esta eliminación del Plaza Amador, la Copa Centroamericana se queda sin algún representante panameño. Los otros dos contendientes, Alianza y Umecit ya estaban eliminados antes del inicio de esta última jornada de la fase de grupos.

Pero las consecuencias no quedan ahí. El Plaza Amador era el único club con serias aspiraciones de clasificar a la Copa de Campeones 2027, pero debido a su eliminación, el máximo certamen a nivel de clubes de la región también se quedará sin alguna representación panameña.

Los placinos necesitaban acceder hasta las semifinales para obtener del boleto directo al certamen, sin tener que jugar los play-in en caso de caer en los cuartos de final. Este resultado toma más relevancia, luego de que el año pasado el cuadro placino cayo en esa misma ronda de play-in contra el Sporting San Miguelito, siendo este último el único representante panameño que estuvo en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.