Plaza Amador cae y deja a Panamá sin clubes en la Centroamérica

La derrota del Plaza Amador ante la Liga Deportiva Alajuelense ha traído varias consecuencias. Iniciando por el hecho de que el único representante de Panamá aún tenía oportunidades de clasificar a la siguiente fase, quedó finalmente eliminado tras la derrota 3-1 ante el equipo tico.
Al cuadro de Los Leones les bastaba hasta un empate para acceder a la siguiente y dejar en el camino a los actuales tricampeones del certamen, sin embargo todo se derrumbó cuando el Plaza Amador se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Jimar Sánchez a los 61 minutos del compromiso. A partir de ahí se jugó otro partido y los locales manejaron el partido hasta conseguir el triunfo.
Con esta eliminación del Plaza Amador, la Copa Centroamericana se queda sin algún representante panameño. Los otros dos contendientes, Alianza y Umecit ya estaban eliminados antes del inicio de esta última jornada de la fase de grupos.
Pero las consecuencias no quedan ahí. El Plaza Amador era el único club con serias aspiraciones de clasificar a la Copa de Campeones 2027, pero debido a su eliminación, el máximo certamen a nivel de clubes de la región también se quedará sin alguna representación panameña.
Los placinos necesitaban acceder hasta las semifinales para obtener del boleto directo al certamen, sin tener que jugar los play-in en caso de caer en los cuartos de final. Este resultado toma más relevancia, luego de que el año pasado el cuadro placino cayo en esa misma ronda de play-in contra el Sporting San Miguelito, siendo este último el único representante panameño que estuvo en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
Con la plantilla que tiene el Plaza Amador, uno de los objetivos mínimos del equipo era clasificar a la Copa de Campeones del próximo año, sin embargo todo se esfumo tras la derrota ante los ticos. Ahora el equipo deberá conformarse con conseguir otra estrella en el torneo local y e intentar ganar tetracampeonato en la LPF bajo la dirección de Mario Méndez.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros