Vanessa Campos presenta ‘Revélate al diagnóstico’ en la FIL

Para Vanessa Campos, un diagnóstico no tiene por qué convertirse en una sentencia. Esa convicción, construida a partir de su propia experiencia como madre, la llevó a escribir Revélate al diagnóstico, más allá del pronóstico, su primer libro, con el que debuta en la Feria Internacional del Libro de Panamá.
La obra nace de la historia de su hijo mayor, quien fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad a los seis años. Para Campos, recibir aquel diagnóstico estuvo acompañado de un pronóstico que describía un futuro difícil para su hijo.
“Nosotros nos revelamos a ese pronóstico”, explica la escritora, quien decidió junto a su familia buscar alternativas y herramientas que permitieran a Juan Diego desarrollar sus capacidades.
El resultado fue una historia que, para Campos, representa el poder de la constancia. Juan Diego logró convertirse en campeón panameño de cálculo mental internacional y culminó su etapa escolar con altos índices académicos, además de premios y reconocimientos.
El título del libro representa precisamente la postura que Campos asumió frente al diagnóstico. Para ella, “revelarse” significa no quedarse únicamente con una etiqueta ni asumir que las primeras predicciones determinan el futuro de un niño.
“Revélate significa básicamente no quedarte con el primer pronóstico o con la palabra del diagnóstico”, sostiene.
La escritora recuerda que recibir aquella noticia fue devastador. Juan Diego era un hijo especialmente esperado por la familia, por lo que imaginar un futuro incierto después del diagnóstico fue un golpe difícil de asimilar.
Sin embargo, ese momento también se convirtió en el punto de partida para buscar nuevas posibilidades.
Uno de los aprendizajes centrales de la experiencia de Campos fue comprender que habilidades como la atención y la concentración pueden trabajarse mediante entrenamiento y constancia.
En ese proceso, la familia incorporó el entrenamiento mental y el programa Aloha Mental Arithmetic, herramienta que posteriormente llevaron a Panamá con el propósito de que otros niños también pudieran acceder a ella.
Los primeros resultados, recuerda Campos, fueron pequeños pero significativos. Juan Diego comenzó a aumentar progresivamente sus períodos de atención y su capacidad para retener información.
“Los cambios son poco a poco, es paulatino”, señala la escritora, quien considera que la disciplina y la constancia fueron fundamentales durante el proceso.
Para Campos, la experiencia también transformó su propia vida. Más que sentir que ella fue quien enseñó a su hijo, asegura que Juan Diego se convirtió en uno de sus principales maestros y en un ejemplo de resiliencia y disciplina.
Revélate al diagnóstico, más allá del pronóstico está dividido en dos partes. La primera cuenta la historia de la familia, con la intención de que otros padres puedan sentirse acompañados al atravesar situaciones similares.
La segunda parte funciona como una “caja de herramientas” con recomendaciones y experiencias relacionadas con aspectos como el sueño, la alimentación, la actividad física, la disciplina, la fe y el entrenamiento mental.
Campos también destaca la importancia de que padres, docentes y terapeutas trabajen de manera coordinada.
“Tenemos que trabajar en conjunto”, afirma, al recordar el proceso que vivieron con Juan Diego y la comunicación que mantuvieron con el colegio y los profesionales que acompañaron a la familia. “No te rindas”, dice.
La decisión de convertir la experiencia familiar en un libro surgió al encontrarse con otras familias que atravesaban situaciones parecidas y buscaban orientación.
Para Campos, compartir las herramientas que le funcionaron a su familia se convirtió en una responsabilidad.
“Todo lo bueno que tú tienes, todas las cosas que te han funcionado, se convierte en responsabilidad de transmitir y de que tú puedas servir y ayudar a otras personas”, expresa.
Su principal mensaje para los padres que reciben un diagnóstico para sus hijos es de esperanza, pero también de acción.
“Si tu hijo tiene déficit de atención, si estás pasando por cualquier tipo de diagnóstico, abrázalo y tómalo como un punto de partida, jamás como una sentencia final”, afirma.
Durante la Feria Internacional del Libro de Panamá, los lectores pueden encontrar Revélate al diagnóstico, más allá del pronóstico en el stand ubicado en la entrada por la puerta 9A. El libro también está disponible en Amazon, La Rocha, Librería del Lector y en los centros de Aloha Mental Arithmetic en Panamá.
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