Vanessa Campos presenta ‘Revélate al diagnóstico’ en la FIL

Para Vanessa Campos, un diagnóstico no tiene por qué convertirse en una sentencia. Esa convicción, construida a partir de su propia experiencia como madre, la llevó a escribir Revélate al diagnóstico, más allá del pronóstico, su primer libro, con el que debuta en la Feria Internacional del Libro de Panamá. La obra nace de la historia de su hijo mayor, quien fue diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad a los seis años. Para Campos, recibir aquel diagnóstico estuvo acompañado de un pronóstico que describía un futuro difícil para su hijo. “Nosotros nos revelamos a ese pronóstico”, explica la escritora, quien decidió junto a su familia buscar alternativas y herramientas que permitieran a Juan Diego desarrollar sus capacidades. El resultado fue una historia que, para Campos, representa el poder de la constancia. Juan Diego logró convertirse en campeón panameño de cálculo mental internacional y culminó su etapa escolar con altos índices académicos, además de premios y reconocimientos.

Más allá de una etiqueta

El título del libro representa precisamente la postura que Campos asumió frente al diagnóstico. Para ella, “revelarse” significa no quedarse únicamente con una etiqueta ni asumir que las primeras predicciones determinan el futuro de un niño. “Revélate significa básicamente no quedarte con el primer pronóstico o con la palabra del diagnóstico”, sostiene. La escritora recuerda que recibir aquella noticia fue devastador. Juan Diego era un hijo especialmente esperado por la familia, por lo que imaginar un futuro incierto después del diagnóstico fue un golpe difícil de asimilar. Sin embargo, ese momento también se convirtió en el punto de partida para buscar nuevas posibilidades. Uno de los aprendizajes centrales de la experiencia de Campos fue comprender que habilidades como la atención y la concentración pueden trabajarse mediante entrenamiento y constancia. En ese proceso, la familia incorporó el entrenamiento mental y el programa Aloha Mental Arithmetic, herramienta que posteriormente llevaron a Panamá con el propósito de que otros niños también pudieran acceder a ella. Los primeros resultados, recuerda Campos, fueron pequeños pero significativos. Juan Diego comenzó a aumentar progresivamente sus períodos de atención y su capacidad para retener información. “Los cambios son poco a poco, es paulatino”, señala la escritora, quien considera que la disciplina y la constancia fueron fundamentales durante el proceso. Para Campos, la experiencia también transformó su propia vida. Más que sentir que ella fue quien enseñó a su hijo, asegura que Juan Diego se convirtió en uno de sus principales maestros y en un ejemplo de resiliencia y disciplina.

Un mensaje para otras familias