Diputada Paulette Thomas renuncia a Vamos y cuestiona su proceso de suspensión

La diputada por la libre postulación Paulette Thomas anunció este jueves 27 de agosto su renuncia formal e irrevocable a la coalición Vamos, decisión que atribuyó a un análisis profundo y a su defensa de la dignidad, integridad y palabra.

A través de un comunicado dirigido a la ciudadanía, Thomas explicó que tomó la decisión luego de que, según señaló, venciera el plazo establecido para la investigación preliminar relacionada con su suspensión, sin que recibiera una comunicación formal por parte de la Junta Directiva o del Comité de Ética de la coalición.

“El artículo No. 9 del Código de Ética de la coalición establece un plazo de 15 días hábiles para la investigación preliminar”, señaló la diputada.

Thomas indicó que, hasta la fecha, no había recibido una llamada, comunicación o citación por parte de las instancias correspondientes para conocer formalmente el proceso de su suspensión ni para presentar su versión de los hechos.

En su pronunciamiento, la diputada calificó esta situación como una falta de respeto hacia su persona y aseguró que mantendrá su posición frente a los cuestionamientos sobre su integridad.

“Mi dignidad y mi palabra tienen un valor que estoy dispuesta a defender en el escenario que sea”, afirmó.

Thomas también rechazó que su integridad sea cuestionada a partir de lo que calificó como un impulso, preferencias o parcialidades, y sostuvo que los hechos a los que hace referencia son “conocidos y comprobados, inclusive con testigos”.

La diputada aseguró que su salida de la Coalición Vamos responde a una decisión de “coherencia, respeto y dignidad”.

A pesar de su renuncia a la coalición, Thomas manifestó que continuará trabajando de manera independiente y defendiendo los principios que, según afirmó, han guiado su actuación política.

“Seguiré siendo fiel a mis principios y valores honrando la confianza que los ciudadanos depositaron en mí”, expresó.

La diputada agregó que se mantiene “independiente y más firme que nunca” en sus convicciones.