Panamá comparte experiencia del Metro con Guatemala

Panamá comparte con Guatemala su experiencia en materia de transporte ferroviario, en el marco de una misión de cooperación técnica que se desarrolla del 24 al 28 de agosto de 2026.

Un equipo técnico de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala (Segeplan) participa en el intercambio junto con funcionarios de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la misión denominada “Fortalecimiento de conocimientos sobre temas de transporte y comunicaciones”.

El encuentro se desarrolla en el marco de la cooperación entre los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe (Red SNIP), con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas que contribuyan a fortalecer la planificación y el desarrollo de proyectos estratégicos de transporte.

Para Guatemala, el intercambio se produce mientras avanza en la planificación y los estudios técnicos de su propuesta de MetroRiel, un proyecto de movilidad urbana que busca conectar Centra Sur con Centra Norte mediante un sistema de tren ligero.

De acuerdo con una publicación de Prensa Libre, el proyecto contempla una línea de aproximadamente 21 kilómetros y 22 estaciones, utilizando el derecho de vía de la antigua línea férrea entre el Atlántico y el Pacífico.

La iniciativa se viene trabajando desde 2016 y busca contribuir a reducir la congestión vehicular en el eje norte-sur de la ciudad de Guatemala, donde la saturación vial alcanza hasta el 95% durante las horas pico.

Según la planificación, el MetroRiel tendría capacidad para movilizar aproximadamente 250 mil usuarios diarios y hasta 17 mil 600 pasajeros por hora en el tramo de mayor demanda. Los trenes circularían con intervalos de tres minutos durante las horas pico y alcanzarían una velocidad comercial de 27 kilómetros por hora.

En mayo de 2025, durante el gobierno de Bernardo Arévalo, ingenieros estadounidenses visitaron Guatemala y señalaron que el primer eje del MetroRiel era técnicamente viable, según la información publicada por Prensa Libre.

El modelo panameño

Durante la misión, los representantes de Segeplan conocerán el modelo implementado por Panamá para la planificación, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento del sistema Metro, que actualmente cuenta con las Líneas 1 y 2 en operación y avanza en el desarrollo de la Línea 3.

La jornada también contará con la participación de funcionarios de Metro de Panamá, S.A.; Transporte Masivo de Panamá, S.A.; la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT); la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP); y la Dirección de Financiamiento Público del MEF.

Las entidades abordarán aspectos relacionados con la gobernanza, planificación y financiamiento de infraestructura ferroviaria, además de la prestación de servicios públicos de transporte masivo en Panamá.

De acuerdo con Alejandro Vernaza, coordinador de Planes y Programas de la DPI del MEF, el intercambio representa una oportunidad para fortalecer los conocimientos técnicos y compartir las lecciones aprendidas por Panamá en la planificación y desarrollo de infraestructura ferroviaria.

La cooperación regional adquiere relevancia ante los desafíos fiscales y las crecientes demandas sociales que enfrentan los gobiernos, que requieren una gestión pública más dinámica, eficiente y transparente.

En este contexto, el aprendizaje entre países busca fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la eficiencia del gasto público y promover una planificación más eficiente del ciclo de los proyectos de inversión en el sector transporte.

“La experiencia panameña en materia de transporte masivo ferroviario constituye un referente regional, a partir de la implementación de un sistema moderno y eficiente que ha contribuido a mejorar la movilidad urbana, dinamizar el desarrollo de la ciudad y generar impactos favorables en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos”, puntualiza el MEF en un comunicado.