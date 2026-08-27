Banca y telecomunicaciones ven oportunidades en la estrategia de IA de Panamá

La reciente presentación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA) por parte de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) ha generado un amplio respaldo en el sector privado panameño. Voces de la banca, las telecomunicaciones y la ciberseguridad coinciden en que el país tiene una oportunidad única para consolidarse como un hub digital en las Américas, complementando su tradicional rol logístico y financiero.

Inclusión y crédito competitivo

La financista y banquera, Aimeé Sentmat de Grimaldo, destacó que la estrategia está “muy bien estructurada” y responde al compromiso de convertir la inteligencia artificial en motor de crecimiento económico sostenido. A su juicio, el plan aborda aspectos clave como infraestructura física y digital, capital humano, modelos de gobernanza y alianzas estratégicas. En el ámbito bancario, consideró que la IA ya está transformando la forma en que las instituciones financieras atienden a sus clientes. “La inteligencia artificial nos permite manejar grandes volúmenes de datos y generar modelos predictivos que entreguen soluciones financieras más ajustadas a las necesidades de los clientes”, destacó Sentmat de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banistmo. Uno de los sectores más beneficiados será el de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan un componente esencial de la economía panameña. “Estas herramientas nos deben permitir atender mejor a las pymes, que demandan acceso competitivo al crédito. Al final, lo que todos queremos es que las soluciones sean ganar-‑ganar: para el consumidor, para la empresa y para el país”, puntualizó la también expresidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP). Para Sentmat, el corto plazo en materia de IA no se mide en cinco años, sino en resultados inmediatos. “Lo que debemos abordar es que estas tecnologías nos permitan construir un país que, desde sus indicadores económicos y sociales, perciba el valor de cada una de las nuevas tecnologías que están usando las distintas industrias”, afirmó.

Conectividad y ciberseguridad

Desde el sector de telecomunicaciones, Juan José de Dios Morales, resaltó que la estrategia nacional de IA representa un avance significativo para el país. “La conectividad submarina, los data centers y el talento son elementos que ya están pasando y van muy en línea con lo que queremos hacer”, señaló Morales, gerente general de Tigo Panamá. El ejecutivo advirtió que la inteligencia artificial es tanto una oportunidad como una amenaza, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad. “La IA potencia los negocios si estamos preparados, pero también es usada por los cibercriminales. En Panamá medimos una madurez de cerca de 46% en ciberseguridad, mientras que la banca alcanza alrededor de 65%. Aún hay brechas importantes que debemos cerrar”, explicó Morales y recordó que la empresa que representa inauguró recientemente su cuarto data center en Panamá, preparado para supercómputo e inteligencia artificial. Además destacó que Panamá se ha convertido en el centro operativo de Millicom para 12 países de la región. “Si nos unimos sector privado, gobierno y socios tecnológicos como Amazon, Microsoft o Fortinet, lograremos consolidar a Panamá como hub digital de las Américas”, dijo.

Innovación y gobernanza de datos

La visión de la ciberseguridad fue aportada por Rudiger Fogelbach, quien subrayó que la adopción de la inteligencia artificial “ya no es algo del futuro, sino del presente”. Para el ejecutivo, Panamá ha dado pasos importantes al lanzar su estrategia nacional, y este tipo de iniciativas deberían replicarse en otros países de la región. “Son pasos que todos los países deberían dar. Es fundamental que el sector privado se convierta en protagonista en el diseño de estas políticas, porque la sinergia entre empresas, banca, gobierno y fabricantes tecnológicos es lo que permitirá posicionar más rápido al país”, afirmó Fogelbach, gerente de Fortinet para Centroamérica. El experto advirtió que los ciberdelincuentes también están aprovechando la IA para potenciar ataques como el phishing y la ingeniería social, lo que exige mayor preparación. “La inteligencia artificial es muy buena para encontrar vulnerabilidades, pero no necesariamente para corregirlas. Por eso el factor humano sigue siendo clave en esta alianza entre tecnología y seguridad”, subrayó. El ejecutivo resaltó que Panamá, como hub financiero y tecnológico, está avanzando de manera acelerada en la adopción de IA, pero debe fortalecer la gobernanza de datos y la protección de información sensible. “El hecho de que la data resida localmente y bajo regulaciones propias es esencial para que Panamá se convierta en un referente regional en resiliencia digital”, concluyó. Sentmat de Grimaldo, Morales y Fogelbach, participaron en el encuentro “La era de la IA y la ciberseguridad avanzada”, organizado por Tigo Business y Bloomberg Línea para analizar el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y los nuevos riesgos digitales.

Propuesta

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá establece la visión de convertir al país en el “hub confiable de Innovación en Inteligencia Artificial de América Latina”, aprovechando sus fortalezas en conectividad, servicios globales y estabilidad institucional. Con ello, se reconoce a la IA como uno de los principales motores de crecimiento económico del siglo XXI y plantea su adopción como herramienta para mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida de la población. Se fundamenta en seis pilares, entre ellos: atracción de inversiones y alianzas internacionales; y aplicación de la inteligencia artificial en sectores estratégicos de la economía panameña. Según el Gobierno, la IA podría aportar entre $1.1 y $1.7 mil millones en valor anual a América Latina para 2030 y aumentar el crecimiento anual de la productividad regional entre 1.9% y 2.3%.

Juan José de Dios Gerente general de Tigo Panamá Si nos unimos sector privado, gobierno y socios tecnológicos como Amazon, Microsoft o Fortinet, lograremos consolidar a Panamá como hub digital de las Américas.

Rudiger Fogelbach Gerente de Fortinet para Centroamérica Es fundamental que el sector privado se convierta en protagonista en el diseño de estas políticas, porque la sinergia entre empresas, banca, gobierno y fabricantes tecnológicos es lo que permitirá posicionar más rápido al país”