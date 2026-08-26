Diputados buscan volver a penalizar la calumnia e injuria en caso de funcionarios

Este miércoles 26 de agosto la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó dos anteproyectos de ley con un objetivo aparentemente noble, pero que podrían abrir la puerta a causas penales contra quien “difame” a un funcionario, y a que se borren los registros policivos de personas condenadas por delitos contra la administración pública.

El primero de estos anteproyectos fue presentado por la diputada Dana Castañeda y busca sancionar con penas de entre 5 a 7 años de prisión a quiénes utilicen inteligencia artificial para generar contenido falso y difamar a personas en redes sociales y otras plataformas tecnológicas.

“Los funcionarios públicos estamos sujetos a la crítica y expuestos al debate público, sin embargo, no debe esto prostituirse como se ha hecho actualmente, afectando inclusive a menores de edad, afectando a personas con discapacidad, adultos mayores, personas cercanas a nosotros que nada tienen que ver y que son los afectados por el abuso de la inteligencia artificial”, declaró la diputada.

“Nosotros tenemos que aguantar caricatura, eso no tiene nada malo, eso es parte del debate político y eso no es lo que nosotros estamos tratando de legislar. Lo que estamos tratando de sancionar con pena de prisión es cuando el contenido se ha difundido mediante redes sociales, plataformas digitales, sistemas de mensajería masivo o cualquier medio que permitan su programación pública”, detalló.

Pero el anteproyecto también hace una modificación clave al Código Penal. Actualmente, no se aplican sanciones penales por casos de delitos contra el honor que involucre a servidores públicos. El anteproyecto elimina esa exención.

“Esta exención no será aplicable cuando el autor atribuya al servidor público un hecho falso, a sabiendas de su falsedad, con el propósito de dañar su honra, y lo difunda públicamente a través de redes sociales o plataformas digitales”, señala la propuesta presentada por la diputada Castañeda..

Para el diputado y miembro de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, es precisamente una oportunidad para que los diputados puedan presentar una denuncia penal contra quiénes consideran los están difamando.

“Yo voy a aprovechar su proyecto para tumbar esa prohibición legal que nos impide a los servidores públicos, a tener derecho a defender nuestra honra en el rango penal”, declaró Camacho.