CSS: los ‘calientasillas’ y un presupuesto de $8,507 millones para 2027

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, se presentó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para dar un balance del último año y sustentar el presupuesto del 2027.
Para el próximo año, el presupuesto solicitado es de $8,507 millones, de los cuáles $5,923 millones estarán destinados para funcionamiento. Unos $2,584 millones serán destinado para ahorro.
“Es un presupuesto que fue diseñado con la filosofía que todo lo que hagamos en la CSS tiene que trascender esta administración”, manifestó Mon.
“No puede ser que cada administración nueva piense que toda escoba nueva barre bien y que barra con todo lo que hizo una administración. Tenemos que dejar cosas a la población que realmente impacten sus vidas”, acotó.
Entre las prioridades de la institución está la inversión en telemedicina, la inversión en infraestructura, y la accesibilidad con plataformas digitales. Para proyectos nuevos, se tienen contemplados más de $300 millones en Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste, así como trabajos en el Complejo Metropolitano Arnulfo Arias Madrid de Panamá.
De acuerdo a cifras compartidas por la CSS, unas 2.9 millones de personas se encuentran aseguradas en la institución y 1.6 millones no son asegurados.
El director también compartió cifras con el flujo de caja de los distintos programas de la CSS entre 2024 y 2025. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tuvo ingresos por $2,283.6 millones y egresos por $2,454.8 millones.
Además, se reportaron $678.4 millones en aportes del Estado. Esto dio un balance positivo de $587.2 millones.
En cuanto al programa de Enfermedad y Maternidad, los ingresos fueron de $1,498.7 millones y los egresos de $1,624.6 millones. El Estado hizo un aporte de $25 millones, pero a pesar de eso el flujo total fue negativo con $355.3 millones.
Uno de los temas que abordó el director de la CSS fue el abultamiento de la planilla en la institución.
“Yo tengo calientasillas, nadie dice que no y nunca lo he negado. Botellas no, ya vi que no tengo botellas, pero calientasillas sí, que no tienen función. Como en todas las instituciones, el problema a veces de las carreras administrativas es que hay que hacer una revisión y aquí se ha hecho esfuerzo en esta Asamblea y ojalá se logren”, declaró Mon.
El director explicó que una vez una persona obtiene la permanencia laboral, no puede ser despedido sin causal. Utilizó el ejemplo de ascensoristas, que aunque su rol ya no sea necesario no pueden ser despedidos, por lo que se debe esperar a que decidan retirarse ellos mismos.
”Esta administración ya tiene, digamos, varios intentos y dicen que cuando uno va intentando, intentando, encuentra la forma. Ya después podremos platicar de cuáles son las formas que hemos encontrado, diputados, pero creo que indudablemente no hay que echar en saco roto esas ideas, porque tenemos que tener una institución que responda con calidad, con rapidez y con oportunidad a todos los desafíos que tiene por delante”, comentó Mon.
Por otro lado, los aumentos salariales tienen un peso significativo en las finanzas de la institución.
“El otro gasto que yo no puedo controlar es el crecimiento de los salarios, porque recuerde, hay 20.000 de los 37.000 que es personal médico. Ese personal médico tiene incrementos automáticos por acuerdos gremiales que son fuertes, ellos llevan una carrera y cada dos años tiene las bienales, los incrementos automáticos, las reclasificaciones, que son reclasificaciones e incrementos muy fuertes”, detalló.
Dijo que les hace falta personal especializado en las distintas provincias y que en algunos casos aunque tengan las camas y el espacio no cuentan con los médicos necesarios.
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