CSS: los ‘calientasillas’ y un presupuesto de $8,507 millones para 2027

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, se presentó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para dar un balance del último año y sustentar el presupuesto del 2027.

Para el próximo año, el presupuesto solicitado es de $8,507 millones, de los cuáles $5,923 millones estarán destinados para funcionamiento. Unos $2,584 millones serán destinado para ahorro.

“Es un presupuesto que fue diseñado con la filosofía que todo lo que hagamos en la CSS tiene que trascender esta administración”, manifestó Mon.

“No puede ser que cada administración nueva piense que toda escoba nueva barre bien y que barra con todo lo que hizo una administración. Tenemos que dejar cosas a la población que realmente impacten sus vidas”, acotó.

Entre las prioridades de la institución está la inversión en telemedicina, la inversión en infraestructura, y la accesibilidad con plataformas digitales. Para proyectos nuevos, se tienen contemplados más de $300 millones en Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste, así como trabajos en el Complejo Metropolitano Arnulfo Arias Madrid de Panamá.

De acuerdo a cifras compartidas por la CSS, unas 2.9 millones de personas se encuentran aseguradas en la institución y 1.6 millones no son asegurados.

El director también compartió cifras con el flujo de caja de los distintos programas de la CSS entre 2024 y 2025. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tuvo ingresos por $2,283.6 millones y egresos por $2,454.8 millones.

Además, se reportaron $678.4 millones en aportes del Estado. Esto dio un balance positivo de $587.2 millones.

En cuanto al programa de Enfermedad y Maternidad, los ingresos fueron de $1,498.7 millones y los egresos de $1,624.6 millones. El Estado hizo un aporte de $25 millones, pero a pesar de eso el flujo total fue negativo con $355.3 millones.