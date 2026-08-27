Ecuatoriano con antecedentes por asalto y armas en Estados Unidos es inadmitido al llegar al Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de 49 años, fue inadmitido en Panamá luego de que funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) detectaran que mantenía registros criminales en Estados Unidos, relacionados con asalto agravado, posesión de arma de fuego y violencia doméstica.

El pasajero llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Quito, Ecuador, donde fue sometido a los controles migratorios establecidos para los viajeros que ingresan al país.

Durante la entrevista, los funcionarios detectaron inconsistencias en la información proporcionada por el ciudadano sobre el motivo y otros detalles de su estadía en Panamá.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades confirmaron que el ciudadano mantenía antecedentes criminales en Estados Unidos y que, además, había sido deportado de ese país.

Entre los registros detectados figuran delitos relacionados con asalto agravado, posesión de arma de fuego y violencia doméstica.

Ante estos antecedentes, las autoridades migratorias determinaron que el pasajero constituía un riesgo para la seguridad nacional, por lo que se procedió a negarle el ingreso a Panamá.

Posteriormente, el ciudadano fue devuelto a Ecuador, su país de origen.