Panamá deporta a 43 colombianos por antecedentes judiciales y permanencia ilegal

El Servicio Nacional de Migración (SNM) deportó y expulsó a un total de 43 ciudadanos extranjeros mediante el vuelo chárter N.° 61 con destino a la ciudad de Medellín, Colombia, la mañana de este lunes 29 de diciembre, como parte de las acciones para fortalecer el control migratorio y la seguridad nacional.

De acuerdo con la información oficial, del total de personas trasladadas, 38 correspondían al sexo masculino y 5 al femenino. De ellos, 30 ciudadanos fueron deportados por mantener un estatus migratorio irregular, mientras que 13 fueron expulsados del territorio nacional por representar un riesgo para la seguridad y el orden público.

Las autoridades detallaron que la medida se adoptó tras comprobarse que algunos de los extranjeros mantenían antecedentes penales, entre los que figuran posesión de arma de fuego, posesión simple de drogas, fabricación y tráfico de armas de fuego, delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio calificado, robo agravado, antecedentes criminales en los Estados Unidos, así como el reingreso al país evadiendo los puestos de control migratorio.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que estos procedimientos se desarrollan garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, reafirmando su compromiso de promover una migración segura y ordenada, así como de contribuir al fortalecimiento de la seguridad nacional.