Clima en Panamá este jueves 27 de agosto: IMHPA pronostica aguaceros y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este jueves 27 de agosto en el país, con lluvias de variada intensidad persistentes hacia el Caribe Occidental y aguaceros aislados acompañados de tormentas, algunos de ellos fuertes y con posibles ráfagas de viento, principalmente en sectores del Pacífico.

Durante la mañana, se espera cielo nublado y lluvias de variada intensidad con actividad eléctrica en sectores del Caribe, principalmente desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro, mientras que en el Pacífico se prevén intervalos nublados y lluvias ligeras dispersas en Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá. En el sur de Darién podrían registrarse aguaceros aislados con tormentas.

Durante la tarde, las condiciones serán más inestables, con aguaceros y tormentas puntualmente fuertes en distintos sectores del Caribe y el Pacífico, incluyendo Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá y Darién, así como las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan. Estos eventos podrían estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Para la noche, se pronostican lluvias intermitentes de variada intensidad y tormentas en la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, además de aguaceros aislados en otros sectores. En el Pacífico se esperan condiciones mayormente nubladas con lluvias dispersas.