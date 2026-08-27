Clima en Panamá este jueves 27 de agosto: IMHPA pronostica aguaceros y tormentas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este jueves 27 de agosto en el país, con lluvias de variada intensidad persistentes hacia el Caribe Occidental y aguaceros aislados acompañados de tormentas, algunos de ellos fuertes y con posibles ráfagas de viento, principalmente en sectores del Pacífico.
Durante la mañana, se espera cielo nublado y lluvias de variada intensidad con actividad eléctrica en sectores del Caribe, principalmente desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro, mientras que en el Pacífico se prevén intervalos nublados y lluvias ligeras dispersas en Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá. En el sur de Darién podrían registrarse aguaceros aislados con tormentas.
Durante la tarde, las condiciones serán más inestables, con aguaceros y tormentas puntualmente fuertes en distintos sectores del Caribe y el Pacífico, incluyendo Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá y Darién, así como las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá-Wounaan. Estos eventos podrían estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Para la noche, se pronostican lluvias intermitentes de variada intensidad y tormentas en la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, además de aguaceros aislados en otros sectores. En el Pacífico se esperan condiciones mayormente nubladas con lluvias dispersas.
Las temperaturas máximas para este jueves oscilarán entre 24 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se esperan valores que alcanzarán entre 30 °C y 33 °C.
Asimismo, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 6 y 10, niveles considerados de riesgo alto y muy alto para la población, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.
Ante el pronóstico de lluvias, tormentas y posibles ráfagas de viento, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y adoptar las medidas de precaución necesarias, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, así como durante actividades marítimas.
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