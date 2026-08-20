Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 20 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este jueves 20 de agosto intervalos nublados, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país, principalmente durante las horas de la tarde.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias de variada intensidad con actividad eléctrica desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro. Para la tarde y noche se prevén intervalos nublados, chubascos y lluvias esporádicas.

Mientras que en la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y mañana se registrarán aguaceros con tormentas hacia el sur de Darién y lluvias dispersas ligeras en el Pacífico Occidental.

Para la tarde, el IMHPA pronostica aguaceros con tormentas puntuales, algunas de ellas fuertes, en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Darién, las comarcas Emberá, Veraguas y Chiriquí. En el resto de la vertiente del Pacífico podrían presentarse chubascos aislados.

Durante la noche se esperan aguaceros aislados con tormentas hacia el sur de Darién y el golfo de Panamá, mientras que en el resto del territorio prevalecerán condiciones parcialmente nubladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 28 °C y 34 °C.

El IMHPA también prevé índices máximos de radiación UV-B entre 3 y 10, con niveles de riesgo moderado y muy alto en el país.

Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).