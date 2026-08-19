Gobierno evalúa pago diferido de primas a exfuncionarios

El Gobierno analiza la posibilidad de pagar de forma diferida las primas de antigüedad pendientes a exfuncionarios de distintas instituciones públicas, como una alternativa para atender las obligaciones laborales acumuladas, que asciende a ciento de millones de dólares. La deuda del Estado panameño por primas de antigüedad se arrastra desde 2014.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, confirmó que la propuesta se encuentra bajo análisis y que toma como referencia mecanismos de pago utilizados por el Estado, como los Cepadem y las letras del Tesoro.

Jované aclaró que, por ahora, se trata de conversaciones informales y que todavía no existe una decisión definitiva sobre la modalidad que podría utilizarse para cancelar estas prestaciones.

La posibilidad surge en medio de los reclamos de exfuncionarios de distintas entidades que esperan el pago de sus primas de antigüedad y otras prestaciones laborales.

El tema cobró relevancia durante la discusión del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para 2027, donde el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, diputado Eduardo Vásquez, planteó la necesidad de buscar una solución para los extrabajadores que esperan sus pagos.

Vásquez señaló que, solo en el caso del Miviot, la deuda por estas obligaciones laborales se acerca a los $20 millones, según la información que recibió de la institución.

El diputado pidió que la Comisión de Presupuesto incluya el tema entre sus recomendaciones al Ejecutivo y sostuvo que la solución requiere coordinación entre la Asamblea Nacional, los ministerios y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Reclamos de exfuncionarios

Durante la vista presupuestaria, Vásquez también leyó parte de una nota presentada por exfuncionarios del Miviot, quienes aseguran que esperan desde hace más de siete años el pago de sus primas de antigüedad.

Los extrabajadores señalaron que realizaron gestiones ante distintas administraciones del ministerio sin obtener una respuesta concreta sobre el pago de las prestaciones.

En otra comunicación dirigida a la Comisión de Presupuesto en mayo de 2026, excolaboradores del Miviot solicitaron información sobre una posible partida o crédito adicional destinado a cancelar las primas de antigüedad.

Los trabajadores indicaron que en septiembre de 2025 acudieron a las oficinas de Recursos Humanos del Miviot para completar los formularios requeridos para tramitar el pago.

La situación, sin embargo, no se limita al Miviot. Durante su intervención, Vásquez afirmó que existe una lista de instituciones públicas que también enfrentan obligaciones pendientes con exfuncionarios