Panamá: Plataformas digitales deberán emitir factura electrónica y cobrar 7% de ITBMS

El proyecto de ley que busca aplicar el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) a las plataformas digitales no reguladas en Panamá tendrá como eje central la obligación de emitir facturas electrónicas, así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman. Chapman explicó que esta medida permitirá que el cobro del impuesto sea transparente, verificable y acorde con las exigencias de la Constitución, que obliga al Estado a sustituir ingresos cuando se exonera un tributo. Recordó que la iniciativa surge tras la eliminación del impuesto a la primera venta de viviendas nuevas, lo que generó la necesidad de una renta sustitutiva. En este contexto, el Gobierno decidió atender un vacío legal que por años había dejado fuera del ITBMS a las transacciones digitales, pese a que las operaciones físicas sí estaban gravadas. “No se está creando un nuevo impuesto, sino llenando un vacío legal que había quedado rezagado frente al avance tecnológico”, subrayó.

Propuesta

Las declaraciones del ministro se dan luego de que este martes en Consejo de Gabinete se aprobará el proyecto de ley 30-26, que adiciona y modifica disposiciones del Código Fiscal relativas a la tributación de determinadas operaciones de la economía digital y dicta otras disposiciones. La iniciativa legislativa no establece una nueva categoría tributaria, sino que actualiza y desarrolla el ámbito de aplicación del ITBMS frente a determinadas operaciones propias de la economía digital, adecuando las reglas de territorialidad, determinación, cumplimiento y recaudación del impuesto a las nuevas modalidades de prestación de bienes y servicios. Se incorporan criterios objetivos que permiten identificar cuándo los bienes o servicios digitales son utilizados, consumidos o aprovechados en el territorio nacional, considerando elementos tales como la ubicación de la cuenta bancaria o instrumento de pago utilizado, la dirección de facturación, la dirección de protocolo de internet, el código de país de la tarjeta SIM y demás indicadores razonablemente vinculados con la localización del usuario. Por otro lado, el proyecto incluye salvaguardas destinadas a evitar que la actualización del régimen tributario aplicable a la economía digital produzca efectos no previstos sobre actividades financieras que, por su naturaleza, se encuentran sujetas a un tratamiento jurídico y regulatorio distinto.

Herramienta

El ministro explicó que servicios como Netflix, Spotify, Airbnb, Uber y Temu deberán reflejar en sus transacciones el impuesto del 7% mediante comprobantes electrónicos. Hasta ahora, muchas de estas plataformas facturaban desde el extranjero sin incluir el ITBMS, lo que generaba una desigualdad frente a los comercios locales. “Tiene que emitirse una factura digital que hoy en día no se emite, y esa constancia servirá también para que el usuario pueda reclamar o participar en la lotería fiscal”, indicó Chapman. La implementación de la factura electrónica permitirá que los consumidores tengan un comprobante válido de sus pagos, lo que además abre la posibilidad de utilizar esos documentos en sorteos de la lotería fiscal. “Guarde su factura digital, porque servirá para premiar a los panameños que utilicen estas plataformas”, añadió.

Transparencia

Chapman destacó que la medida responde a un reclamo histórico de la empresa privada, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que consideraban injusto que las operaciones digitales quedaran exentas del ITBMS mientras ellas sí debían cumplir con la normativa. Con la nueva regulación, dijo, se busca equilibrar las condiciones de competencia y preservar empleos. Insistió en que la iniciativa no tiene relación con aranceles ni con impuestos adicionales, sino que se limita a aplicar el ITBMS a las transacciones de compra-venta realizadas en el entorno digital. “Cuando usted va a una tienda física en Panamá, el impuesto ya está incluido en el precio. Lo que hacemos ahora es equiparar esa obligación al mundo digital”, explicó. Chapman estima que con la medida podrían recaudar más de $100 millones al año. Señaló que las propias empresas de servicios digitales se han acercado al Gobierno para solicitar la regulación, con el objetivo de cumplir con la ley y evitar vacíos normativos. “La inmensa mayoría de estas compañías nos ha dicho: queremos cumplir con la obligación, pero no existía la normativa. Ahora estamos cerrando ese vacío legal”, afirmó.

Implementación

El proyecto de ley 30-26 deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional y posteriormente reglamentado. Chapman estimó que el proceso tomará entre 60 y 90 días, tiempo en el que las plataformas deberán adaptar sus sistemas de facturación electrónica y coordinar con los emisores de tarjetas de crédito para garantizar la recaudación. El ministro explicó que ya se han sostenido conversaciones con bancos y empresas como Visa, Mastercard y American Express, que respaldarán el proceso de cobro automático a través de medios electrónicos. “Panamá era uno de los pocos países en el mundo donde existía esa disparidad entre el mundo físico y el digital. Ahora nos estamos equiparando a la era moderna”, dijo.

Beneficios

Además de garantizar el cumplimiento tributario, Chapman comentó que la factura electrónica permitirá a los consumidores contar con comprobantes válidos para reclamos y gestiones administrativas. También se integrará a la lotería fiscal, lo que representa un incentivo adicional para los usuarios. El ministro resaltó que la medida se alinea con prácticas ya implementadas en países como Colombia y Costa Rica, donde las plataformas digitales están obligadas a emitir facturas electrónicas y a incluir el impuesto en sus operaciones.