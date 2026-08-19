Teleférico de San Miguelito, solo una empresa presenta propuesta

El nuevo proceso para construir el Teleférico de Panamá y San Miguelito avanzó este martes 18 de agosto con la presentación y apertura de propuestas, pero solo una de las empresas interesadas durante la etapa de homologación presentó propuesta.
Doppelmayr Panama Corp. presentó una oferta por $ 255,163,788.03, sin incluir ITBMS, para un proyecto cuyo precio de referencia es de $270 millones.
El dato cobra relevancia porque 15 empresas y grupos empresariales participaron en la etapa previa de homologación, en la que formularon consultas y plantearon observaciones sobre el financiamiento, los requisitos de experiencia, los plazos, la gestión predial, el mantenimiento y distintos aspectos técnicos del proyecto.
La participación en la homologación no implicaba la obligación de presentar una propuesta económica. El resultado de este martes confirma que el interés mostrado durante esa fase no se tradujo en una competencia amplia al momento de presentar ofertas.
El proyecto llega a esta nueva licitación después de que el primer proceso terminara sin propuestas el 28 de mayo de 2026.
En aquella convocatoria llegaron a la precalificación dos consorcios: el Consorcio Teleférico SPE, integrado por Sofratesa de Panamá Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico San Miguelito–TSM, conformado por Cointer Concesiones S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.
Ninguno presentó oferta. El Metro de Panamá explicó que los consorcios no lograron asegurar el financiamiento requerido bajo el esquema de concesión establecido en la primera convocatoria.
Para el nuevo proceso, el Gobierno modificó el modelo financiero con el objetivo de cambiar la distribución de los riesgos del proyecto.
En la primera licitación, el concesionario debía financiar, construir, operar y mantener el sistema. En el nuevo esquema, el Estado asumirá directamente los compromisos de pago.
El contratista deberá, sin embargo, presentar una estructura respaldada mediante un Crédito Comprador ante una Agencia de Crédito a la Exportación.
El Ministerio de Economía y Finanzas programó $270 millones entre 2027 y 2029 para cubrir los pagos del proyecto.
El nuevo esquema también contempla $40 millones para gestión predial, además de provisiones relacionadas con servicios públicos y variaciones de precios.
Otro de los puntos que generó consultas fue el perfil profesional requerido.
El pliego establece que el director del proyecto debe contar con 20 años de experiencia general y experiencia específica en al menos un proyecto de teleférico urbano de transporte público masivo con un valor superior a $200 millones.
Sofratesa pidió revisar el requisito relacionado con el monto del proyecto.
Doppelmayr, por su parte, solicitó ampliar la experiencia aceptada para incluir proyectos ferroviarios de transporte público masivo.
Ambas solicitudes quedaron bajo análisis.
También hubo consultas sobre la participación de profesionales extranjeros y la forma de acreditar su idoneidad cuando provienen de países que no cuentan con un sistema equivalente al de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.
El Metro indicó que podrán presentarse documentos que acrediten la idoneidad en el país de origen, con la documentación legalizada o apostillada correspondiente.
El mantenimiento también estuvo entre los asuntos consultados.
Doppelmayr solicitó flexibilidad para presentar listados referenciales de repuestos, herramientas e insumos, debido a que las necesidades pueden variar durante la operación.
La solicitud quedó bajo análisis del Metro de Panamá.
Este punto resulta relevante porque el nuevo proceso separa el precio de referencia del contrato principal de otros componentes como el mantenimiento, según las aclaraciones entregadas durante la homologación.
La propuesta de Doppelmayr todavía debe pasar por el proceso de evaluación.
La empresa tendrá tres días hábiles, en caso de que el Metro de Panamá requiera alguna subsanación.
Una vez concluya ese plazo, se instalará la Comisión Evaluadora, que contará con un plazo mínimo de 10 días hábiles para revisar la propuesta y emitir el informe correspondiente.
Por ahora, el proceso registra una sola oferta para un proyecto valorado en $270 millones.
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