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Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco de este viernes 28 de agosto de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 31 de julio de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 31 de julio de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/08/2026 10:05
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito del Zodiaco, realizado el 31 de julio de 2026.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que este viernes 28 de agosto se realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Leo, tras la reprogramación anunciada por la institución.

El billete tiene un costo de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas. La entidad informó que el sorteo se efectuará en su horario habitual y recomendó conservar el billete en buen estado para facilitar su validación en caso de resultar ganador. El cobro de los premios deberá realizarse en las oficinas de la LNB.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior:

4

6

0

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo del Gordito del Zodíaco:

47 – 60 – 45 – 49 – 44 – 59 – 46 – 40 – 76 – 70

Resultados del sorteo del sorteo Gordito del Zodíaco del 31 de julio

Primer Premio: 4459

Letras: BDDB

Serie: 3

Folio: 12

Segundo Premio: 47

Tercer Premio: 60

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