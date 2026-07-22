Así se preparan los niños que resolverán 70 operaciones en solo cinco minutos

Se prevé que este domingo 26 de julio Panamá haga historia como el país anfitrión del Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha, que reunirá a más de 1,000 niños de 21 países como Venezuela, República Dominicana, Uzbekistán, Indonesia, Malasia, China, India, Bangladesh, Rusia y México, entre otros. De esos, 1,000, más de 500 estudiantes son panameños provenientes de las distintas provincias del país.

Todo ello en un encuentro que contó con la cooperación de distintas instituciones del Estado como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación.

Más que una competencia, este encuentro internacional busca promover el intercambio cultural, el fortalecimiento de habilidades cognitivas como la concentración, la memoria, la agilidad mental y la confianza en sí mismos, contribuyendo a la formación de niños preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

Ellos tienen la tarea de demostrar ante sus colegas de delegaciones internacionales las habilidades mentales que forjaron durante meses con talento, práctica y disciplina con el método de Aloha que, entre otras cosas, busca cultivar el talento mental de los alumnos en un proceso de aprendizaje en el que los errores y fracasos no son vistos como una anomalía a corregir, sino como una oportunidad para ser cada vez mejor.

Dos de esos 500 estudiantes que representarán al país – Sebastián Villareal de 12 años, y Jayden Luo, de 9 años – expresaron a La Estrella de Panamá su entusiasmo por participar en este torneo donde la agilidad mental es la protagonista. Acompañados en el estudio multimedia por el master coach Adrián Cedeño.

Cedeño aseguró que en las competencias de cálculo en la que los estudiantes panameños han participado hasta el momento se observó un destacado desempeño, obteniendo importantes premios en sus diferentes categorías de acuerdo a su edad. Para prepararse ante un evento de estas características, los participantes deben tener seis meses continuos de práctica.

Además de trabajar la técnica del ábaco - un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas movibles con las que los estudiantes realizan sus cálculos matemáticos de forma manual - reciben orientación en nutrición para conocer qué alimentos favorecen el funcionamiento del cerebro, y mejoran la concentración y la memoria.

También cuentan con preparación en psicología deportiva al ser atletas mentales. “Así como un deportista entrena para controlar la presión antes de una competencia, ellos aprenden a mantener la calma, concentrarse y enfocarse en una prueba que apenas dura cinco minutos”, subrayó Cedeño.

Cada participante recibe una hoja con 70 operaciones aritméticas que debe resolver en un máximo de cinco minutos. Dependiendo del nivel en el que compita, encontrará ejercicios de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces cuadradas, porcentajes, fracciones y operaciones combinadas.

En cambio, el programa Aloha tiene dos componentes. El más visible es la capacidad de los niños para resolver operaciones aritméticas a gran velocidad, algo que suele sorprender a cualquiera que los vea competir. Sin embargo, el verdadero objetivo del programa es el desarrollo cognitivo.

“Buscamos fortalecer habilidades como la concentración, la memoria, la creatividad, la imaginación y la capacidad para resolver problemas. Todo eso les servirá durante toda su vida”, manifestó Cedeño.

Con esa misma premisa, la madre de Jayden, Vanessa Liao quien inscribió a su hijo en el programa Aloha, con la intención de potenciar el talento que su hijo manifestó desde corta edad resolviendo problemas complejos en poco tiempo.

“La mejora en matemáticas termina siendo un valor agregado. La mayoría de los estudiantes mejora su rendimiento en esa materia, pero también en las demás asignaturas. Es una herramienta que los acompaña para siempre. El mensaje para las familias es que cualquier niño puede aprender esta técnica. No es necesario que sea un genio en matemáticas. Es un método que se enseña, se practica y se desarrolla con constancia”, agregó Cedeño.