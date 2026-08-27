Presunto peculado en Conades de $612 mil: aprehenden a mujer en el Aeropuerto de Tocumen

Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción encabezaron este jueves 27 de agosto la operación Cimiento Cero, que dejó como resultado la aprehensión de una mujer presuntamente vinculada al delito de peculado, en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, la investigación guarda relación con irregularidades en un proyecto de interés social que contemplaba la construcción de 892 unidades sanitarias destinadas a beneficiar a comunidades de los distritos de Macaracas y Guararé, en la provincia de Los Santos.

Las autoridades estiman que estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico de $612,029.07 al Estado.

La mujer fue aprehendida este jueves 27 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Tras su aprehensión, la ciudadana será puesta a disposición del Tribunal de Garantías, donde se realizarán las audiencias correspondientes y los fiscales presentarán las solicitudes que consideren pertinentes dentro de la investigación.

El caso se centra en las posibles irregularidades relacionadas con la ejecución del proyecto de interés social destinado a la instalación de las 892 unidades sanitarias.

Cimiento Cero forma parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades por el manejo irregular de fondos públicos.